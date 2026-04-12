Si concluderà con l’appuntamento del 15 aprile l’edizione 2026 de “I mercoledì della salute, il ciclo di conferenze organizzato dall’Associazione Amici della Biblioteca in collaborazione con il Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) e l’Istituto Comprensivo di Spinetta Marengo, con il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di Piemonte e Valle d’Aosta.

Il prossimo e ultimo incontro dal titolo “La medicina è un’altra storia”, che si svolgerà dalle 17 alle 19 nel Salone di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria, sarà dedicato alla presentazione del volume di Paolo Mazzarello “Malaria. Il Nobel negato: storia di Battista Grassi”.

L’evento offrirà l’occasione per ripercorrere la vicenda scientifica e umana di Battista Grassi, il medico e zoologo italiano che contribuì in modo determinante alla scoperta del ruolo della zanzara nella trasmissione della malaria, una delle più importanti conquiste della medicina moderna.

L’incontro si aprirà con i saluti di Antonio Maconi, Commissario straordinario per il riconoscimento IRCCS dell’AOU AL, Riccardo Lera, pediatra, Maurizio Scordino, sociologo e giornalista e Marco Polverelli, medico e presidente dell’Associazione Amici della Biblioteca dell’Ospedale. Seguirà il dialogo con l’autore Paolo Mazzarello, dedicato alla storia della scoperta scientifica e al contesto culturale e scientifico in cui essa maturò.

Nel corso dell’iniziativa interverrà anche Cesare Bolla, Direttore della SC Malattie Infettive dell’AOU AL, con un contributo dal titolo “La malaria e altre patologie emergenti”, che offrirà uno sguardo aggiornato sulle sfide contemporanee legate alle malattie infettive e ai rischi sanitari emergenti a livello globale.