A Giuseppe Pietro Bagetti,
sempre sei al seguito dell’Imperatore,
osservi, guardi schizzi di getto,
con il tratto, con il colore,
con la tua mano da disegnator provetto.
Sempre accanto a Napoleone,
l’osservi, lo guardi in ogni occasione
ben nascosto, nell’ultima divisione,
Meravigliosi son i disegni tuoi,
con il colore, con il bianco/nero,
son esposti qui da noi,
da veder son belli davvero!
Sono angoli di storia,
ritratti con passione,
aiutano la memoria,
attirano l’attenzione!
L’osservator sarà sorpreso,
da tanta, meticolosa precisione,
sempre in biblioteca sei atteso,
a rimirar l’interpretazione.
Franco Montaldo