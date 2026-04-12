Sale – Nuovo incontro dedicato alla promozione della cultura della legalità e del vivere civile presso l’Istituto Comprensivo “R. Sineo”. L’iniziativa ha visto i Carabinieri della locale Stazione confrontarsi con circa ottanta alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. Alla conferenza, tenuta alla presenza del corpo docente, hanno partecipato il Maresciallo Valentina Campagnola e il Carabiniere Ilaria Narducci. L’obiettivo principale dell’evento è stato quello di stimolare una riflessione profonda su tematiche di stretta attualità che coinvolgono direttamente le fasce più giovani. Durante l’incontro, i Carabinieri hanno approfondito il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, analizzandone le dinamiche relazionali e le conseguenze giuridiche. Particolare attenzione è stata rivolta alle regole di comportamento civico, fondamentali per garantire una convivenza armoniosa all’interno della comunità. I Carabinieri hanno inoltre fornito preziosi consigli pratici per una navigazione web consapevole. In un’epoca caratterizzata dall’uso massiccio dei social network, hanno messo in guardia i ragazzi dai potenziali pericoli della rete, illustrando come proteggere la propria privacy ed evitare di cadere in truffe o in situazioni di rischio online. Gli studenti hanno quindi rivolto numerose domande, mostrando vivo interesse per i temi trattati, a dimostrazione della bontà della collaborazione interistituzionale come strumento per prevenire episodi di devianza giovanile e formare una coscienza critica negli adolescenti.

L’incontro si inserisce nel più ampio progetto di prossimità che i Carabinieri portano avanti sul territorio per consolidare il legame tra istituzioni e cittadini di domani.