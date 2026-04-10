IMPERIA, 10 APRILE 2026 – In occasione della Giornata Nazionale del Mare e della Cultura Marinara 2026, nel pieno della primavera, quando il mare torna a essere protagonista della vita cittadina, si rinnova una concreta opportunità di coltivare l’educazione e la consapevolezza ambientale in favore delle future generazioni. Questa giornata assume così il valore di un percorso formativo che unisce conoscenza, emozione e responsabilità.

Al centro dell’iniziativa di quest’anno, la partecipazione di circa 60 bambini di 4 e 5 anni dell’Istituto Comprensivo Littardi, coinvolti in un’esperienza costruita su misura per avvicinarli al mondo marino attraverso linguaggi accessibili e stimolanti.

Il percorso prende avvio al Museo Navale di Porto Maurizio, dove i piccoli alunni entrano in contatto con “Les mers veilleuses” dell’artista Bertrand Cazenave. L’opera, composta da meduse realizzate interamente con materiali recuperati, colpisce per la sua forza visiva e simbolica: un racconto silenzioso ma incisivo sull’impatto dei rifiuti plastici sugli ecosistemi marini. Accanto all’esperienza artistica, il supporto dei biologi marini dell’Associazione Delfini del Ponente consente di tradurre il messaggio in contenuti comprensibili, guidando i bambini alla scoperta della biodiversità marina e delle sue fragilità.

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