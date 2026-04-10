La Pubblica Assistenza Anpas Croce Verde Ovadese celebra l’ottantesimo anniversario dalla fondazione e ottiene la certificazione di qualità Iso 9001, segnando una tappa significativa nel proprio percorso di sviluppo e innovazione. Nata nel 1946, nel secondo dopoguerra, l’associazione ha risposto fin da subito ai bisogni di assistenza sanitaria del territorio, diventando nel tempo un presidio essenziale per il sistema locale dell’emergenza-urgenza.

«Raggiungere questo traguardo proprio nell’anno dell’ottantesimo anniversario rappresenta per noi un motivo di grande orgoglio – afferma il presidente della Croce Verde Ovadese, Giuseppe Barisione. – La certificazione Iso 9001 riconosce la qualità del nostro operato, ma è un risultato che appartiene a ogni volontario e dipendente. Dietro procedure e protocolli ci sono persone che, dal 1946, mettono a disposizione il proprio tempo con competenza e spirito di solidarietà».

L’anniversario, che sarà celebrato con la cittadinanza il prossimo 6 giugno, si accompagna a un riconoscimento di rilievo internazionale, a conferma dell’impegno costante dell’ente verso efficienza, sicurezza e miglioramento continuo. La certificazione del Sistema Qualità Uni En Iso 9001:2015 attesta infatti l’adozione di un modello organizzativo strutturato, fondato su processi monitorati, gestione del rischio, centralità dell’utente e verifica costante delle performance. Uno standard che impone procedure chiare, obiettivi misurabili e strumenti di controllo orientati alla qualità e alla trasparenza.

Determinante, per il raggiungimento del risultato, il percorso di accompagnamento promosso da Anpas Comitato Regionale Piemonte, che ha affiancato l’associazione in tutte le fasi di implementazione del sistema qualità, dalla mappatura dei processi alla formazione interna, fino all’ottenimento della certificazione.

Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte: «L’ottantesimo anniversario della Croce Verde Ovadese rappresenta un traguardo di straordinario valore, non solo per l’associazione ma per l’intero sistema Anpas. Ottant’anni di storia significano presenza costante, radicamento nel territorio e capacità di rispondere ai bisogni delle comunità con dedizione e competenza. L’ottenimento della certificazione Uni En Iso 9001:2015 rafforza ulteriormente questo percorso, dimostrando come il volontariato organizzato sappia coniugare valori solidaristici e modelli gestionali evoluti, orientati alla qualità e alla trasparenza. La Croce Verde Ovadese è un esempio concreto di come tradizione e innovazione possano procedere insieme, grazie all’impegno quotidiano di volontari e dipendenti. Come Anpas Piemonte continueremo a sostenere e accompagnare le nostre associazioni in percorsi di crescita che mettano sempre al centro le persone e i loro bisogni».

«L’ottenimento della certificazione Uni En Iso 9001:2015 riconosce un lavoro serio e metodico sui processi organizzativi – evidenzia Armando Gotta, responsabile del Progetto Qualità Anpas Piemonte –. La Croce Verde Ovadese ha dimostrato solidità nelle procedure, capacità di controllo e attenzione al miglioramento continuo, confermando che anche il volontariato può raggiungere standard elevati e verificabili. Il percorso si è basato su un monitoraggio costante della qualità dei servizi e della soddisfazione degli utenti, elementi chiave per un sistema orientato all’affidabilità e allo sviluppo. La certificazione Iso 9001 attesta la capacità di rispondere efficacemente ai bisogni, favorendo una crescita organizzativa strutturata. Fondamentale, per il futuro, sarà una formazione continua dei volontari, in cui Anpas sarà partner».

I dati dell’ultimo anno confermano il ruolo centrale della Croce Verde Ovadese sul territorio. Nel 2025 sono stati percorsi 465.778 chilometri, con 2.646 interventi di emergenza e 6.780 servizi ordinari. Un’attività intensa, sostenuta da una flotta di 22 mezzi tecnologicamente avanzati e da un’organizzazione operativa senza interruzioni, 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.

Le celebrazioni del 6 giugno 2026 saranno l’occasione per rendere omaggio alla storia dell’associazione e, al tempo stesso, per rilanciarne la visione futura, nel solco di un principio che ne guida da sempre l’azione: «L’uomo si innalza abbassandosi a chi soffre».

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta 81 associazioni di volontariato con 17 sezioni distaccate, 11.066 volontari (di cui 4.542 donne), 5.069 soci, 796 dipendenti, di cui 94 amministrativi che, con 469 autoambulanze, 274 automezzi per il trasporto disabili, 248 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 602.324 servizi, di cui 207.271 in emergenza-urgenza 118, con una percorrenza complessiva di 20.564.920 chilometri, di cui 4.865.399 chilometri riferiti all’emergenza-urgenza 118.