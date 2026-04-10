SABATO 11 APRILE

Tortona: presso il Museo Ordi T.INK – Festival di illustrazione 2026 Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, gli iconici spazi industriali del Museo Orsi di Tortona tornano a trasformarsi in un vivace distretto creativo per la quinta edizione del T. INK Festival. L’evento celebra l’arte e l’illustrazione a 360°, offrendo ai visitatori l’opportunità di incontrare una straordinaria selezione di artisti pronti a mostrare stili, tecniche e mondi creativi tutti da scoprire. T.ink rappresenta un vero e proprio omaggio all’illustrazione e alla nona arte. Il programma non prevede solo esposizioni, ma coinvolge il pubblico attraverso mostre, laboratori interattivi e attività pensate per far vivere da vicino la magia dell’inchiostro, tra sperimentazione e divertimento. A rappresentare visivamente questa edizione è la talentuosa Giulia Silva, la cui illustrazione trasforma il museo in uno spazio dinamico dove l’inchiostro prende vita tra personaggi curiosi e scene che raccontano il lato più giocoso dell’arte. Presso il Museo Orsi sarà possibile ammirare gli artisti all’opera, osservare i disegni nascere sotto i propri occhi e acquistare illustrazioni, stampe, gadget e albi autoprodotti. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia tuffarsi nella creatività e sostenere il talento artistico che anima la nostra comunità.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: In via Pernigotti dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 è aperto gratuitamente il Museo del Mare. Il Museo del mare di Tortona nasce per volontà, tenacia e collaborazione del gruppo Marinai d’Italia “Lorenzo Bezzi” nel 2008. Il 10 giugno 2010 viene inaugurato ufficialmente alla presenza di autorità civili e militari, reparti della Marina Militare e popolazione. Attualmente il museo si estende su una superficie di circa 300 mq e conta circa 1500 reperti ed è gestito dai volontari dell’Associazione “Amici del Museo del mare di Tortona”. Si segnalano per il notevole valore storico la macchina crittografica tedesca ENIGMA ed i cimeli della spedizione al Polo Nord del Duca degli Abruzzi Luigi Amedeo di Savoia, avvenuta nel 1900, appartenuti al nostro concittadino Ammiraglio Medico Pietro Achille Cavalli Molinelli

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Brignano Frascata: Sabato 11 aprile, gli appassionati di letteratura e amanti del territorio avranno l’occasione unica di vivere una giornata speciale dedicata al romanzo “L’Ultima Luna Piena” (Black Dog Edizioni). Ad accompagnare i partecipanti in questa immersione totale nelle atmosfere del giallo non sarà una guida qualunque, ma l’autore stesso, Mauro Rancan, che condurrà il gruppo attraverso i luoghi reali che hanno ispirato la sua opera. Il romanzo, ambientato in un piccolo centro rurale della Val Curone, prende il via dall’inspiegabile aggressione di un professore da parte di un enorme lupo nero: un mistero che si dipana tra valli dove nulla è come appare e dove il legame tra uomo e montagna resta centrale. Il percorso itinerante, facile e adatto a tutti, si snoderà tra gli scorci del comune di Brignano Frascata, località che fa da sfondo alle indagini del maresciallo Pietro Lo Sardo. Durante il cammino, Rancan svelerà aneddoti sulla trasformazione di luoghi e persone reali in personaggi letterari, arricchendo l’uscita con momenti di lettura e approfondimento direttamente nei punti focali della trama. Il ritrovo è fissato per le ore 9:30 presso la Piazza Comunale di Brignano Frascata, con partenza prevista alle 9:45. Per godersi al meglio l’esperienza, è sufficiente indossare scarpe da trekking o da ginnastica, una felpa e portare con sé una borraccia d’acqua. Al termine dell’escursione, verso le ore 12:30, sarà possibile partecipare a un pranzo facoltativo presso il Ristorante Del Ponte di Brignano Frascata. A margine del momento conviviale, si svolgerà inoltre l’assemblea ordinaria degli associati de La Pietra Verde E.T.S. per l’approvazione dei bilanci. Il costo per la sola escursione è di 3,00 €, mentre la quota per escursione e pranzo è di 25,00 € a persona (comprensiva di accompagnamento istruttori IWE). Si ricorda che per partecipare è necessario essere tesserati all’Associazione: per chi non fosse ancora iscritto, sarà possibile regolarizzare la quota annua di 10,00 € direttamente in loco prima della partenza.

Volpedo: Fiori di pesco. Il borgo di Volpedo torna a trasformarsi in un palcoscenico diffuso di arte, letteratura e musica nel secondo fine settimana di aprile, in occasione di una manifestazione che giunge nel 2026 alla sua terza edizione. L’iniziativa prosegue il suo percorso triennale di costruzione di un vero e proprio museo a cielo aperto, proponendo ogni anno un nuovo argomento di dialogo per stimolare la riflessione della comunità e dei visitatori.Il tema centrale di quest’anno, “Incorporei Corpi: l’essere umano fra i Sensi e la Traduzione Binaria del mondo”, affronta un aspetto essenziale del nostro vivere quotidiano. Attraverso la tre giorni di eventi, verrà esplorato il rapporto tra la realtà concreta dei sensi e del corpo e la realtà digitale, una dimensione che condiziona in modo sempre più profondo la nostra esperienza del mondo e la percezione di ciò che ci circonda.

DOMENICA 12 APRILE

Tortona: presso il Museo Ordi T.INK – Festival di illustrazione 2026 Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026, gli iconici spazi industriali del Museo Orsi di Tortona tornano a trasformarsi in un vivace distretto creativo per la quinta edizione del T. INK Festival. L’evento celebra l’arte e l’illustrazione a 360°, offrendo ai visitatori l’opportunità di incontrare una straordinaria selezione di artisti pronti a mostrare stili, tecniche e mondi creativi tutti da scoprire. T.ink rappresenta un vero e proprio omaggio all’illustrazione e alla nona arte. Il programma non prevede solo esposizioni, ma coinvolge il pubblico attraverso mostre, laboratori interattivi e attività pensate per far vivere da vicino la magia dell’inchiostro, tra sperimentazione e divertimento. A rappresentare visivamente questa edizione è la talentuosa Giulia Silva, la cui illustrazione trasforma il museo in uno spazio dinamico dove l’inchiostro prende vita tra personaggi curiosi e scene che raccontano il lato più giocoso dell’arte. Presso il Museo Orsi sarà possibile ammirare gli artisti all’opera, osservare i disegni nascere sotto i propri occhi e acquistare illustrazioni, stampe, gadget e albi autoprodotti. Un appuntamento imperdibile per chiunque voglia tuffarsi nella creatività e sostenere il talento artistico che anima la nostra comunità.

Tortona: in corso Leoniero, a fianco di piazza Duomo, è aperta la Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al Divisionismo con tanti quadri di ben 37 artisti italiani, fra cui Pellizza Da Volpedo, Barabino, Balla, Morbelli, Segantini, Boccioni e molti altri. Ingresso libero. Orario: sabato e domenica, ore 15 – 19. Per informazioni, prenotazioni, visite guidate gruppi e laboratori didattici: info@fondazionecrtortona.it. tel. 0131 822965.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) è aperto al pubblico con visite guidate gratuite il Museo Archeologico Derthona (MADE). Il percorso museale intende raccontare la storia di Tortona secondo una duplice lettura, cronologica e tematica: nel primo lotto di prossima presentazione sono affrontate le origini dell’insediamento ligure, la fondazione della prima colonia in età repubblicana, fino al completo riassetto urbano nel corso dell’età augustea, ben testimoniato da elementi architettonici e mosaici che rivelano la monumentalità degli edifici pubblici e il prestigio delle domus private.

Tortona: dalle 15,30 alle 19 presso Palazzo Guidobono in piazza Arzano (Via Emilia) sono aperti al pubblico gratuitamente, la Pinacoteca Civica e l’Atelier Sarina, museo del Burattino.

Volpedo: Fiori di pesco. Il borgo di Volpedo torna a trasformarsi in un palcoscenico diffuso di arte, letteratura e musica nel secondo fine settimana di aprile, in occasione di una manifestazione che giunge nel 2026 alla sua terza edizione. L’iniziativa prosegue il suo percorso triennale di costruzione di un vero e proprio museo a cielo aperto, proponendo ogni anno un nuovo argomento di dialogo per stimolare la riflessione della comunità e dei visitatori.Il tema centrale di quest’anno, “Incorporei Corpi: l’essere umano fra i Sensi e la Traduzione Binaria del mondo”, affronta un aspetto essenziale del nostro vivere quotidiano. Attraverso la tre giorni di eventi, verrà esplorato il rapporto tra la realtà concreta dei sensi e del corpo e la realtà digitale, una dimensione che condiziona in modo sempre più profondo la nostra esperienza del mondo e la percezione di ciò che ci circonda.