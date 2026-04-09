“La bellezza vista da noi”, è il tema scelto per il secondo concorso fotografico Cà de Puiö promosso dal Circolo Culturale Cà de Puiö insieme al Comune di San Bartolomeo e alla Pro Loco. Il concorso è riservato ai fotoamatori e agli studenti degli istituti scolastici del Golfo Dianese. Per aderire al concorso è necessario compilare la scheda di partecipazione disponibile presso gli esercizi convenzionati o sulla pagina Facebook della Pro Loco San Bartolomeo al Mare. Ogni partecipante potrà presentare al massimo tre fotografie che dovranno avere una risoluzione di 300 dpi e un peso massimo di 3 mb. Potranno essere inviate all’indirizzo email circolo@cadepuio.it. Per partecipare al concorso l’iscrizione comporta il versamento di una quota di 10 euro. Le foro dovranno pervenire entro e non oltre il 20 maggio. Le migliori, preventivamente selezionate saranno esposte dal 13 al 21 giugno nella sala allestita al Punto Nautico del porto di San Bartolomeo al Mare, mentre la premiazione si terrà sabato 20 maggio alle 17 sempre al Punto Nautico. Agli autori delle tre foto giudicate migliori è prevista la consegna di una coppa o targa oltre al soggiorno di un weekend per due persone offerto da un operatore turistico di San Bartolomeo, un cesto di prodotti locali. All’autore più votata dal pubblico una targa e un cesto di prodotti locali, mentre alle classi degli istituti scolastici autrici delle tre foto migliori una targa, buono acquisito per materiale didattico. La giuria potrà decidere di istituire nuove categorie e assegnare premi speciali. L’organizzazione ricorda inoltre che le foto fuori tema non saranno ammesse al concorso.

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