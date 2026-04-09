Torna a Valenza l’appuntamento con la “Jewellery Travelling Exhibition”, la mostra annuale itinerante di creazioni orafe che coinvolge le scuole europee associate al P.L.E. (Parlement Lycéen Européen des écoles de bijouterie et métiers d’art) che sarà inaugurata mercoledì 14 aprile alle ore 10.00.

L’associazione internazionale, riconosciuta e patrocinata dalla Comunità Europea, è una organizzazione tra scuole medie superiori o parauniversitarie che hanno come obiettivi l’insegnamento dell’oreficeria e delle discipline a essa collegate, favorire la cultura del rispetto e dello scambio di esperienze e di competenze in ambito orafo.

“Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la “Jewellery Travelling Exhibition” che proporrà i risultati del lavoro eseguito dai giovani che si formano nelle scuole europee di design e di oreficeria. A rappresentare l’Italia in questo contesto di cooperazione europea sono due eccellenze del nostro distretto orafo l’IIS “Benvenuto Cellini” e il For.AL “Vincenzo Melchiorre”. Gli scambi culturali, esperienziali e formativi tra studenti e docenti europei, così come il confronto attivo, sono sempre motivo di crescita individuale e collettiva. La valorizzazione del dialogo e dell’interscambio diventano, nella nostra società, valori sempre più importanti di coesione e unità” così intervengono il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali e all’Istruzione Alessia Zaio.

Dal 14 aprile sarà così possibile visitare presso il Centro Comunaledi Cultura la mostra “Gioielli Europei” che presenterà i gioielli realizzati dagli alunni delle scuole valenzane IIS “Benvenuto Cellini” e For.AL “Vincenzo Melchiorre” e dagli studenti provenienti da istituti francesi.

In mostra saranno esposti anche i gioielli realizzati per il progetto Erasmus + dell’edizione 2025-2026 incentrati sul tema “Jewels and the gesture” che prevede la creazione e la realizzazione di oggetti che esprimano il concetto o la volontà di un gesto verso il prossimo.

La mostra sarà visitabile presso il Centro Comunale di Cultura fino al 24 aprile 2026.

Orari di apertura della mostra:

lunedì, martedì e giovedì: 9.00-12.30 / 15.00-18.00

mercoledì: 9.00-14.00

venerdì: 9.00-12.30

sabato: 9.00-12.00

Per informazioni: biblioteca@comune.valenza.al.it / 0131 949286