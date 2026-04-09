Il Comune di Tortona promuove un ciclo di incontri dedicati alla prevenzione e al benessere, rivolti in particolare alla popolazione over 65, nell’ambito del progetto “Benessere Anziani”.

L’iniziativa, realizzata con il contributo della Regione Piemonte e in collaborazione con realtà del territorio, ha l’obiettivo di sensibilizzare sui corretti stili di vita, favorire l’attività fisica e promuovere momenti di socialità e confronto tra generazioni.

Tre gli appuntamenti in programma nel mese di aprile: venerdì 10 aprile alle ore 10, “Il movimento è vita” presso il Centro Mater Dei; il 17 aprile, ore 10, “Attivamente anziani” presso il RISS Cora Kennedy; il 24 aprile, ore 10, “Alimentazione e corretti stili di vita” presso il Centro Sociale Anziani di via Pernigotti. Gli incontri sono gratuiti e aperti alla cittadinanza.

Correlati