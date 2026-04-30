Un nuovo capitolo si apre per la storica Banda Musicale Città di Diano Marina. L’associazione ha ricevuto venerdì scorso le chiavi della sua nuova sede di Palazzo Muzio. La Giunta Comunale, con una recente deliberazione, ha infatti assegnato alla Banda un’area al piano terra di Palazzo Muzio, precisamente la sala esposizioni, oltre a un locale adibito a servizi. Lo spazio è stato inaugurato dalla banda nella serata di venerdì, con le prove dei musicisti in vista della Celebrazione del 25 aprile.

Il Sindaco di Diano Marina ha dichiarato: “Sono estremamente contento di rivedere la nostra Banda Musicale in una sede fissa, peraltro molto vicina alla loro sede storica. È un ritorno alle radici che rafforza il legame tra l’associazione e la nostra comunità”.

Anche la Consigliera Veronica Brunazzi ha espresso la sua soddisfazione: “Desidero ringraziare sentitamente tutti gli uffici comunali che hanno lavorato con dedizione per rendere possibile l’assegnazione di una nuova sede, dimostrando un impegno concreto a supporto delle nostre realtà associative e culturali. “.

Anche il Presidente della Banda Musicale, Sandro Melotto, ha voluto ringraziare pubblicamente: “Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine all’amministrazione comunale e a tutti gli uffici che si sono adoperati per trovare questa soluzione. Il loro supporto è stato fondamentale per permetterci di continuare la nostra attività e preparare al meglio le prossime esibizioni”.