La Giunta Comunale di Diano Marina ha dato il via libera a importanti interventi di manutenzione ordinaria per la sistemazione di tratti della viabilità comunale nelle frazioni, con un focus particolare su Strada Berzi e Strada Orbi. L’iniziativa rientra in un più ampio piano di riqualificazione delle infrastrutture stradali, volto a migliorare la sicurezza e la percorribilità per i cittadini.

Il progetto, che prevede una spesa complessiva di 79.000,00 Euro, si concentrerà sulla riasfaltatura di Strada Berzi e sulla ricomposizione di porzioni viarie trattate con terra stabilizzata in Strada Orbi, unitamente alla messa in sicurezza di tratti stradali con il rifacimento di alcune cordolature. L’obiettivo è garantire condizioni ottimali per la circolazione veicolare e pedonale.

Il Sindaco, Dott. Cristiano Za Garibaldi, ha commentato l’avvio dei lavori con soddisfazione: “Nell’ambito del piano asfalti, che ha un valore complessivo di oltre 800.000 euro e che riguarda le strade del comune e delle frazioni, abbiamo dato impulso agli uffici per la messa in sicurezza del tratto di Via Berti e Via Orbi. Si tratta di un atto doveroso nei confronti della cittadinanza, per garantire strade più sicure e funzionali. Il prossimo passo, nell’ambito di questo vasto programma, vedrà gli asfalti da Via Villebone a salire in Via Diano Calderina, proseguendo il nostro impegno per la riqualificazione della rete stradale comunale”.