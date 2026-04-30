Weekend del Primo Maggio tutto da vivere a San Bartolomeo al Mare con “Benefica on the road”, il mercato delle grandi firme itinerante. Gli espositori, con i loro banchi, porteranno a San Bartolomeo al Mare, una selezione di capi d’occasione e firme. Per due giorni, l’1 e il 2 maggio, dalle 8 alle 20 i banchi offriranno un assortimento di articoli tra abbigliamento, calzature, accessori, profumi e oggettistica per la casa, focalizzandosi su stile, convenienza e prodotti Made in Italy. L’evento promette una accurata selezione di novità di stagione. Non solo: il 1 maggio, alle 9, è prevista la “Passeggiata del benessere” con Marina Caramellino. Alle 11 é prevista l’apertura degli stands del “local food” in piazza Santa Maria sia l’1 che il 2 maggio con la partecipazione degli esercizi pubblici di San Bartolomeo. Nel pomeriggio, a partire dalle 15,30, “Balliamoci il mare” l’intrattenimento musicale con Gianni Rossi che farà da colonna sonora alle attività ristorative locali. Al parco Marco Polo, invece, saranno allestiti due spazi per babysitting e trucca bimbi offerti dall’associazione “Benefica on the road”. Sarà possibile lasciare giocare i piccoli seguiti e intrattenuti da Fiore Matto. Mentre al Centro Sportivo di piazzale Olimpia è in programma il torneo Primavera di calcio per i bambini organizzato dalla Golfo Dianese. Inoltre dal 1 al 3 maggio, la Saletta al pianterreno del Centro Incontro di San Bartolomeo al Mare sarà possibile visitare “Poesia del Colore”, l’attesa mostra collettiva degli allievi dei Corsi d’Arte della Biblioteca Civica.

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