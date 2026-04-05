Una notizia attesa e accolta con grande entusiasmo: la Banda Musicale Città di Diano Marina sta per entrare della sua sede definitiva. Grazie a un efficace lavoro di coordinamento tra gli uffici, l’amministrazione comunale e i rappresentanti della storica formazione musicale, il prestigioso Palazzo Muzio ospiterà stabilmente i musicisti dianesi, garantendo loro uno spazio idoneo e centrale per le proprie attività.

La svolta decisiva è arrivata il 31 marzo 2026, a seguito di un sopralluogo effettuato presso Palazzo Muzio con il Presidente della Banda Musicale. Sebbene in un primo momento la struttura fosse stata considerata non del tutto adeguata sotto il profilo acustico, l’incontro ha permesso di individuare soluzioni tecniche concrete per porre rimedio alle criticità sonore. Grazie a questi interventi mirati, i locali al piano terreno di Palazzo Muzio diventeranno una sede d’eccellenza, perfettamente funzionale alle esigenze della banda.

A differenza della sala polivalente dell’asilo, inizialmente ipotizzata come sistemazione provvisoria, la scelta di Palazzo Muzio rappresenta una soluzione stabile e definitiva. Questo permetterà ai musicisti di evitare i disagi logistici legati al trasporto degli strumenti, che sarebbe stato necessario presso la sede temporanea dell’asilo (struttura realizzata con fondi PNRR e utilizzabile solo in orari pomeridiani e serali).

Un ruolo fondamentale in questo rapido traguardo è stato svolto dall’ufficio patrimonio e dalla consigliera Veronica Brunazzi. Il loro impegno costante ha permesso di accelerare i lavori necessari, con l’obiettivo di consegnare la sede definitiva già nelle prossime settimane. Questo sforzo congiunto ha consentito di superare la fase di transizione, puntando direttamente a una sistemazione di lungo periodo che valorizza il patrimonio associativo della città.

La nuova sede di Palazzo Muzio vanta una posizione strategica: situata accanto alla sede storica e in pieno centro, risulta estremamente comoda per l’organizzazione di processioni, sfilate e per la partecipazione attiva della banda alla vita cittadina.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso la sua soddisfazione per il risultato raggiunto: “Siamo felici di poter dare alla nostra Banda Musicale una sede definitiva all’altezza della sua storia e del suo valore. Palazzo Muzio è una scelta di prestigio che conferma la nostra volontà di sostenere concretamente le associazioni del territorio. Con questo passo, garantiamo stabilità e un futuro radioso a una delle associazioni più amate della nostra comunità”.

Anche la consigliera Veronica Brunazzi ha sottolineato l’importanza del lavoro svolto: “Fondamentale il lavoro dell’ufficio patrimonio per accelerare i tempi e arrivare a questa soluzione definitiva. Vedere la Banda Musicale pronta a entrare nella sua nuova casa a Palazzo Muzio è una grande soddisfazione. Abbiamo lavorato per dare ai musicisti uno spazio dove possano esprimersi al meglio, senza dover passare per soluzioni temporanee, e siamo certi che questa sede sarà il cuore pulsante della loro attività per molti anni a venire”.

“Finalmente avremo la possibilità di riprendere tutte le attività in un unico posto: la nostra nuova sede” ha dichiarato Sandro Melotto, Presidente della Banda Città di Diano Marina. “È stato un percorso articolato: ringraziamo tutti per l’impegno, che ha dato davvero un ottimo risultato. Affianco alla storica sede della Banda, lavoreremo con passione per il nuovo centro musicale nella nostra amata Diano Marina”.