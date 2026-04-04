Sabato 4 aprile, giorno della Vigilia di Pasqua, Tortona perde un altro suo figlio illustre: é deceduto, all’età di 88 anni, infatti, il professor Marziano Calvi, storico preside del Liceo “Giuseppe Peano” di Tortona.

La notizia della sua morte si é diffusa subito a Tortona dove era molto conosciuto e apprezzato. Noto per la sua lunga attività educativa e insignito dell’onorificenza di cavaliere al merito della Repubblica italiana nel 2006, un anno dopo essere andato in pensione nel 2005.

E’ stato un riconoscimento all’attività del professore e preside che premiava una vita dedicata alla scuola, un lunghissimo periodo di tempo di oltre 35 anni in cui Calvi è stato prima insegnante e poi dirigente scolastico del Peano, lasciando un’impronta indelebile in quella che è considerata la scuola forse più prestigiosa della città.

Conoscevo personalmente Marziano Calvi che é stato il mio preside al Liceo Peano: un uomo di grande cultura e capacità che ho avuto modo di rivedere anche tanti anni dopo, prima che andasse in pensione. Un uomo senza fronzoli che amava al scuola e soprattutto sapeva far emergere le qualità degli individui con cui aveva a che fare: un Signore nel vero senso della parola.

Lunedì 6 aprile alle 19 in duomo a Tortona é prevista la recita del Rosario, mentre il funerale martedì alle 16, sempre in cattedrale. La salma si può visitare presso la casa funeraria lungo la statale per Genova domenica e lunedì dalle 9 alle 12.

Marziano Calvi lascia la moglie Isa, la figlia Marzia con Emanuele e le amate nipotine Eugenia e Carla.