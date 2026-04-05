La vita e la visione illuminata di un imperatore capace di condurre Roma al culmine della sua età aurea, restituendole quel senso di civiltà e giustizia che sembrava perduto: l’Associazione Memorial Cristian Zucconi è lieta di invitare il pubblico alla presentazione del romanzo “Traiano – il sogno immortale di Roma” dello scrittore Gianluca D’Aquino, in programma venerdì 10 aprile alle ore 21.00 presso il Centro di Cultura di Bassignana (AL). Pluripremiato e finalista al prestigioso Premio “Fiuggi Storia”, il romanzo di D’Aquino è al tempo stesso biografia basata su solide fonti storiche, racconto epico e affresco umano: uno sguardo profondo su un passato lontano, che diventa strumento prezioso per analizzare anche il nostro presente. L’autore sarà intervistato dallo scrittore alessandrino Bruno Volpi, in un dialogo che accompagnerà il pubblico alla scoperta di uno dei più grandi protagonisti della storia di Roma: Marco Ulpio Traiano. La serata ha il Patrocinio della Provincia di Alessandria e del Comune di Bassignana.

IL LIBRO

D’Aquino – autore di numerosi romanzi e racconti, giornalista, sceneggiatore e attore – ripercorre la vita dell’imperatore Marco Ulpio Traiano, vissuto fra il I e il II secolo, dall’infanzia alle grandi conquiste militari in Germania e in Dacia, fino allo scontro con i Parti, ai confini estremi dell’Impero. Il romanzo, uscito per la celebrazione del 1900° anniversario della sua morte, mette in luce la vita dell’uomo, del politico e del condottiero che tanto diede a Roma, impegnandosi nel sostentamento delle classi più deboli e nel rilancio economico, sociale e culturale dell’Impero, grazie a sostanziali riforme in ambito civile, amministrativo, economico e militare.

Attraverso una narrazione popolata da intrighi, amori, amicizie e battaglie, l’opera si rivolge a un pubblico di ampio respiro e nasce dall’interesse dell’autore per gli studi sull’edificazione della Colonna Traiana, condotti dall’amico scultore di fama internazionale Claudio Capotondi.

LE PAROLE DELL’AUTORE

“Marco Ulpio Traiano è passato alla storia come l’Optimus princeps di Roma – spiega D’Aquino –interpretando il proprio ruolo come servitore di Roma, con l’umiltà dell’uomo del popolo, riuscendo a ottenere risultati mai raggiunti in tutti i campi della pubblica amministrazione dell’epoca, facendo di Roma la Capitale del Mondo. Traiano fu il principe di Roma e dei romani, che sostenne anche impegnando il personale patrimonio, consegnando ai cittadini dell’impero un benessere ampio e diffuso. Mi piace immaginare che quel tempo sia stato un sogno, forse troppo dolce e delicato per poter attraversare le epoche che ci hanno condotto ai giorni nostri. Sarebbe meraviglioso se quell’amministrazione così illuminata potesse essere davvero qualcosa di immortale, tanto da potersi applicare anche oggi, in quest’epoca così complessa per la politica e la società”.

La serata sarà anche occasione per parlare dell’ultimo romanzo di Gianluca D’Aquino – “Storia di un quadrifoglio che non sapeva di esserlo” – un racconto sulla fedeltà, l’amore e la vita, narrato attraverso l’antropomorfizzazione della flora e della fauna di un prato, in particolare di un quadrifoglio e di un ciliegio, i due protagonisti, che scoprono l’amore e l’infedeltà e, con essi, una possibile risposta alla domanda sul senso della vita.

Al termine della serata sarà possibile incontrare l’autore e acquistare copie autografate dei volumi.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

APPUNTAMENTO

“Traiano – il sogno immortale di Roma” di Gianluca D’Aquino – Epika edizioni

Centro comunale di Cultura, Corso Italia, 54, Bassignana (AL)

Venerdì 10 aprile, ore 21.00

Introduce: Paolo Munaro – Vicepresidente Associazione Memorial Cristian Zucconi

Dialoga con l’autore: dott. Bruno Volpi