Quando si pensa alle piramidi d’Egitto e agli studiosi che divulgano la conoscenza sul mistero affascinante della sepoltura degli antichi egizi viene subito in mente lui: Zahi Hawass.

Sguardo profondo e bonario con il suo cappello in testa che ci raggiunge grazie alla TV esplorando le necropoli di Giza.

Ebbene l’ex Ministro egiziano,

Segretario generale del Consiglio supremo delle antichità egizie, noto anche per i suoi numerosi documentari sarà ad Acqui il 30 aprile alle 18,00 – Sala Ex Kaimano (via Maggiorino Ferraris – Acqui Terme)

per presentare la sua autobiografia.

Interverranno il Sindaco di Acqui ed il Presidente della Provincia di Alessandria.

Questa splendida opportunità è stata fortemente desiderata e promossa da Samir Attalla Beriss e dal figlio Peter Beriss che amici dello scrittore hanno anche organizzato la cena in suo onore presso il Ristorante Vecchia Fornace di Montechiaro d’Acqui in piazza Europa, dove alle ore 20,00 si potrà ancora conversare con Zahi Hawass (per prenotare – 014492396).

“In un angolo di mare tra le colline del Monferrato accogliamo l’archeologo e l’amico che ritorna ad onorare la nostra provincia dopo avere già ricevuto il Premio Acqui Storia “dichiarano padre e figlio Beris.