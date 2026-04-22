La Pinacoteca Divisionismo è lieta di annunciare che il 29 maggio 2026 si terrà nella Sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona una Giornata di studio dedicata al fondo Angelo Morbelli, un insieme di carte d’archivio in gran parte inedite provenienti da un ramo degli eredi del pittore.

Il fondo, entrato a far parte degli Archivi della Pinacoteca Divisionismo nel 2022, è stato schedato, inventariato e riordinato, svelando aspetti poco noti o inediti dell’intera carriera del pittore emersi dai carteggi intercorsi con

decine di corrispondenti in Italia e all’estero, e portando in primo piano anche l’impegno profuso dall’artista per la partecipazione alle grandi esposizioni internazionali e per l’affermazione della pittura divisionista.

La Giornata di studio sarà curata da Giovanna Ginex, consulente scientifica della Pinacoteca, con la collaborazione di Alessia Francone, archivista autrice dell’intervento sul fondo.

Studiose e studiosi di alta specializzazione presenteranno relazioni incentrate su alcuni dei temi emersi dalle carte, o portando nuovi elementi alla completezza di carteggi affini conservati in altre sedi, sempre privilegiando argomenti fino ad oggi non approfonditi.

Parteciperanno come relatrici e relatori:

Silvestra Bietoletti, storica dell’arte

Sandra Berresford, curatrice Archivio Bistolfi, Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, Casale Monferrato

Alessandro Botta, docente Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

Stefania Circosta, funzionaria archivista presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle d’Aosta

Cinzia Lacchia, conservatore Fondazione Museo Francesco Borgogna, Vercelli

Stefano Meriana, storico e restauratore

Nicol Maria Mocchi, professore associato Università degli Studi di Salerno

Gli Atti della Giornata saranno pubblicati in italiano e in inglese nel corso del 2027, editi nella collana di volumi della Pinacoteca.

Programma della Giornata

Ore 10.00 – Saluti istituzionali Andrea Crozza, Segretario generale Fondazione C.R. Tortona

Ore 10.15 – Prima sessione

Descrizione del fondo e inventariazione. Carteggi e corrispondenti

Il fondo Angelo Morbelli. Storia archivistica, descrizione e metodologia dell’intervento Alessia Francone con un contributo di Giovanna Ginex

Carteggi e corrispondenti nel fondo Angelo Morbelli. Uno sguardo d’insieme Nicol Maria Mocchi, Ercole Arturo Marescotti, Giovanni Buffa, Angelo Morbelli: comitati e artisti del Monferrato Sandra Berresford

Angelo Morbelli e i Concorsi Ussi dell’Accademia delle arti del disegno

di Firenze (1914 e 1919)

Silvestra Bietoletti

Ore 12.30 – Light lunch

Angelo Morbelli: contatti e partecipazioni internazionali

Nicol Maria Mocchi

Angelo Morbelli e Gerolamo Cairati

Alessandro Botta

Ore 15.00 – Seconda sessione

Ricomporre i carteggi

Memorie d’artista

Stefania Circosta

Angelo Morbelli e Leonardo Bistolfi. Documenti dal carteggio Bistolfi

del Museo Civico – Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato e dal fondo

Angelo Morbelli

Sandra Berresford

Credenti (…incensum Domine!…).

Ottavio Galateri di Cherasco e Angelo Morbelli

Stefano Meriana

Il IV° congresso risicolo internazionale e la Mostra d’arte della campagna

irrigua a Vercelli (1912). Per ottanta centesimi! al Museo Borgogna

Cinzia Lacchia

Ore 16.30 – Discussione e chiusura lavori