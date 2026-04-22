La Pinacoteca Divisionismo è lieta di annunciare che il 29 maggio 2026 si terrà nella Sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona una Giornata di studio dedicata al fondo Angelo Morbelli, un insieme di carte d’archivio in gran parte inedite provenienti da un ramo degli eredi del pittore.
Il fondo, entrato a far parte degli Archivi della Pinacoteca Divisionismo nel 2022, è stato schedato, inventariato e riordinato, svelando aspetti poco noti o inediti dell’intera carriera del pittore emersi dai carteggi intercorsi con
decine di corrispondenti in Italia e all’estero, e portando in primo piano anche l’impegno profuso dall’artista per la partecipazione alle grandi esposizioni internazionali e per l’affermazione della pittura divisionista.
La Giornata di studio sarà curata da Giovanna Ginex, consulente scientifica della Pinacoteca, con la collaborazione di Alessia Francone, archivista autrice dell’intervento sul fondo.
Studiose e studiosi di alta specializzazione presenteranno relazioni incentrate su alcuni dei temi emersi dalle carte, o portando nuovi elementi alla completezza di carteggi affini conservati in altre sedi, sempre privilegiando argomenti fino ad oggi non approfonditi.
Parteciperanno come relatrici e relatori:
Silvestra Bietoletti, storica dell’arte
Sandra Berresford, curatrice Archivio Bistolfi, Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi, Casale Monferrato
Alessandro Botta, docente Accademia Albertina di Belle Arti di Torino
Stefania Circosta, funzionaria archivista presso la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e Valle d’Aosta
Cinzia Lacchia, conservatore Fondazione Museo Francesco Borgogna, Vercelli
Stefano Meriana, storico e restauratore
Nicol Maria Mocchi, professore associato Università degli Studi di Salerno
Gli Atti della Giornata saranno pubblicati in italiano e in inglese nel corso del 2027, editi nella collana di volumi della Pinacoteca.
Programma della Giornata
Ore 10.00 – Saluti istituzionali Andrea Crozza, Segretario generale Fondazione C.R. Tortona
Ore 10.15 – Prima sessione
Descrizione del fondo e inventariazione. Carteggi e corrispondenti
Il fondo Angelo Morbelli. Storia archivistica, descrizione e metodologia dell’intervento Alessia Francone con un contributo di Giovanna Ginex
Carteggi e corrispondenti nel fondo Angelo Morbelli. Uno sguardo d’insieme Nicol Maria Mocchi, Ercole Arturo Marescotti, Giovanni Buffa, Angelo Morbelli: comitati e artisti del Monferrato Sandra Berresford
Angelo Morbelli e i Concorsi Ussi dell’Accademia delle arti del disegno
di Firenze (1914 e 1919)
Silvestra Bietoletti
Ore 12.30 – Light lunch
Angelo Morbelli: contatti e partecipazioni internazionali
Nicol Maria Mocchi
Angelo Morbelli e Gerolamo Cairati
Alessandro Botta
Ore 15.00 – Seconda sessione
Ricomporre i carteggi
Memorie d’artista
Stefania Circosta
Angelo Morbelli e Leonardo Bistolfi. Documenti dal carteggio Bistolfi
del Museo Civico – Gipsoteca Bistolfi di Casale Monferrato e dal fondo
Angelo Morbelli
Sandra Berresford
Credenti (…incensum Domine!…).
Ottavio Galateri di Cherasco e Angelo Morbelli
Stefano Meriana
Il IV° congresso risicolo internazionale e la Mostra d’arte della campagna
irrigua a Vercelli (1912). Per ottanta centesimi! al Museo Borgogna
Cinzia Lacchia
Ore 16.30 – Discussione e chiusura lavori