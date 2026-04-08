“Ciao Papà…proprio ieri ci siamo fatti questa bella foto per l’anniversario di te e mamma proprio davanti alla vecchia rovere e oggi te ne sei andato per uno stupido incidente, proprio te che eri forte, saggio e avevi radici profonde come lei! Ci sono io ora con mamma !!! Che la terra ti sia lieve e ora fai ridere gli angeli con le tue barzellette!”

Così Claudio Lauretta distrutto dal dolore per la morte di papà Domenico, 85anni, travolto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 8 aprile, da un furgone in viale Saffi, a Novi Ligure vicino all’uscita delle scuole Boccardo – Doria mentre passeggiava com’era solito fare. Il furgono, secondo la prima sommaria ricostruzione stava effettuando una manovra e non si é accorto della presenza dell’uomo. L’autista é sceso a prestare soccorso ma non c’é stato nulla da fare.

Domencio, insieme al figlio Claudio e alla moglie Marisa, proprio ieri aveva festeggiato 57 anni di matrimonio.

Claudio Lauretta pur vivendo a Novi Ligure é considerato Tortonese a tutti gli effetti, avendo abitato a Tortona per diversi anni, città dove si reca ancora spesso a trovare i molti amici.