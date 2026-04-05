Curioso siparietto nell’ultima seduta del Consiglio comunale a Tortona quando la minoranza ha effettuato un’interrogazione sul funzionamento delle commissioni consiliari (di cui molti consiglieri fanno parte) costringendo il Sindaco Federico Chiodi a spiegare come funzionano.

Ecco la risposta del Primo cittadino.

Rispondo a questa interrogazione anche se, e non credo sia neanche necessario chiarirlo, le Commissioni Consiliari sono uno strumento a disposizione del Consiglio Comunale, non del Sindaco o della Giunta, ragione per la quale queste domande andrebbero rivolte eventualmente ai Presidenti di Commissione che hanno la piena autonomia nel gestire le rispettive Commissioni.

Lo fanno confrontandosi con il Sindaco o gli assessori di riferimento per selezionare i temi e concordare delle tempistiche utili, come credo possa testimoniare anche il Consigliere Fara che è presidente della Commissione Bilancio ed Enti Partecipati.

Provo comunque a rispondere ai quesiti posti:

1) sì, l’Amministrazione intende ancora usufruire delle Commissioni come sono normate dal regolamento comunale, e questo non è mai stato messo in dubbio né con le parole né nei fatti da nessun componente di questa Amministrazione;

2) e 3) come già detto le modalità di convocazione o di svolgimento delle Commissioni vanno definite insieme ai presidenti di Commissione. E’ evidente che fra le diverse Commissioni ve ne sono alcune maggiormente legate a provvedimenti tecnici o amministrativi, penso alla già citata Commissione Bilancio oppure alla Commissione Urbanistica, altre invece legate a tematiche più generali. Questo può condizionare anche la disponibilità di eventuale documentazione per la discussione;

4) no, non esistono, ragioni di bilancio o programmazione che impediscano il regolare lavoro delle Commissioni ed infatti non ci risulta vi siano problemi di alcun genere nello svolgimento delle Commissioni che vengono convocate come sempre. La prossima settimana ne è prevista una sulla Sicurezza, la scorsa settimana se ne sono svolte tre: Urbanistica, Bilancio e Commercio…..

Chiudo sottolineando come durante il mandato dell’attuale Amministrazione, così come della precedente, le Commissioni Consiliari hanno svolto pienamente la loro funzione, consentendo una maggiore informazione, confronto e coinvolgimento dei Consiglieri Comunali nel discutere le problematiche cittadine e l’attività dell’Amministrazione comunale. Alcuni esempi che vorrei citare: il periodico invito agli amministratori delle società partecipate in Commissione Bilancio, confronto iniziato nella precedente consiliatura, che prosegue anche nell’attuale; l’elaborazione dei regolamenti da parte della Commissione Servizi Sociali per istituire il Garante degli Anziani, la Consulta delle Pari opportunità e più recentemente il Garante dei diritti delle persone con disabilità; o ancora il supporto fornito in Commissione Urbanistica durante il lungo iter per approvare la variante generale del Piano Regolatore.