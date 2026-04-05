Si apre una piccola nuova rubrica: grazie al numeroso il materiale inviatoci da Franco Moltaldo, ogni domenica proporremo uno sguardo alla città di Alessandria con una lirica o una poesia.

A Vittorio,

IL VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA

Che gioia! Per tutta la famiglia diletta!

Di più, che si può volere,

ormai, nel soccorso sei in vetta,

dopo l ‘inizio da pioniere.

Ad una responsabilità sei chiamato,

forza, con ferrea volontà

vai, sei fra coloro del volontariato,

questa è una splendida realtà.

La divisa, che già hai indossato,

ti consegna una qual responsabilità,

vai, da tutti noi sei incoraggiato,

questo cammino è per I ‘umanità

Nel pensiero sei di chi avrà beneficio,

ricorda: garza, cerotti e bende,

vai, molto invoca dal tuo sacrificio.

Corri, ansioso ti attende

Del tuo aiuto, tutto pretende/

Molto soffre per il suo dolore;

vai, è teso, invoca, forse s ‘arrende’

tu non badare, soccorri con amore.

Il mio auspicio va così lontano,

con il pensiero ti sarò sempre vicino,

sempre pensa: “compio un atto umano ”,

agisci sempre per benino.

Bravo! Indistintamente, a tutti, tendi una mano/

Il tuo papà.

Sabato, 4 maggio 2002.

Franco Montaldo