Si apre una piccola nuova rubrica: grazie al numeroso il materiale inviatoci da Franco Moltaldo, ogni domenica proporremo uno sguardo alla città di Alessandria con una lirica o una poesia.
A Vittorio,
IL VOLONTARIO DELLA CROCE ROSSA
Che gioia! Per tutta la famiglia diletta!
Di più, che si può volere,
ormai, nel soccorso sei in vetta,
dopo l ‘inizio da pioniere.
Ad una responsabilità sei chiamato,
forza, con ferrea volontà
vai, sei fra coloro del volontariato,
questa è una splendida realtà.
La divisa, che già hai indossato,
ti consegna una qual responsabilità,
vai, da tutti noi sei incoraggiato,
questo cammino è per I ‘umanità
Nel pensiero sei di chi avrà beneficio,
ricorda: garza, cerotti e bende,
vai, molto invoca dal tuo sacrificio.
Corri, ansioso ti attende
Del tuo aiuto, tutto pretende/
Molto soffre per il suo dolore;
vai, è teso, invoca, forse s ‘arrende’
tu non badare, soccorri con amore.
Il mio auspicio va così lontano,
con il pensiero ti sarò sempre vicino,
sempre pensa: “compio un atto umano ”,
agisci sempre per benino.
Bravo! Indistintamente, a tutti, tendi una mano/
Il tuo papà.
Sabato, 4 maggio 2002.
Franco Montaldo