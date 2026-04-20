Nei giorni scorsi è stato consegnato un defibrillatore all’Istituto superiore “G. Marconi”, a cura del Leo Club di Tortona. Il dispositivo è infatti il risultato della partecipazione della cittadinanza alla cena di beneficenza del 5 dicembre 2025, organizzata dal Club stesso, allo scopo di raccogliere fondi necessari per un acquisto utile all’Istituto.

La consegna è avvenuta all’interno della Biblioteca del “Marconi”, un momento molto significativo alla presenza del Dirigente scolastico, prof. Guido Rosso, di alcuni professori e degli studenti del “Marconi” soci del Leo Club, tra cui Emma Ratti, Stefano Belmonte, Tommaso Zini e Christian Poggio. Inoltre hanno partecipato alla consegna il presidente del Leo club e un altro studente, entrambi frequentanti il liceo “Peano”. Si ritiene che la donazione non sia importante solo per il valore materiale del bene, ma anche perché è stato una testimonianza della collaborazione tra Enti benefici del territorio e Scuole, senza differenze tra gli istituti. Essa rappresenta perciò un gesto concreto a tutela degli studenti, del personale scolastico e dei professori, a dimostrazione del fatto che la collaborazione possa produrre effetti concreti, a totale beneficio della comunità.

Emma Ratti 5AR