Sabato 25 aprile, Festa della Liberazione, si tiene a Tortona la consueta manifestazione che prevede alle ore 9 la santa messa nella cattedrale del Duomo, seguita dal corteo fino in corso Leoniero; alle 10.15 ritrovo presso il monumento ai partigiani per la deposizione della corona d’alloro. Seguiranno gli interventi del Sindaco Federico Chiodi e del Presidente ANPI Marco Balossino, oltre a quello di Lucrezia Teti, giovane tortonese Alfiere del Lavoro 2025, sul tema “Cosa ci ha lasciato la Liberazione?”.
A seguire la premiazione del concorso “La Costituzione oggi” indetto da ANPI e rivolto alle scuole superiori cittadine: CIOFS FP “San Giuseppe”, IIS “Marconi”, Liceo “Peano”, Santachiara ODPF, con la partecipazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi. Il tema scelto per il 2026 era “Ambiente, Economia, Nuove Generazioni – Un dibattito”.
In caso di maltempo la manifestazione si terrà presso la sala polifunzionale “Mons. Remotti” (ex caserma Passalacqua).