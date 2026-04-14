Lo sport é uno dei settori primari a Tortona e la cura degli impianti é determinante. La situazione verrà analizzata durante la prossima seduta della Commissione sport, come tutte le commissioni aperta al pubblico che vi potrà assistere (ma senza possibilità di intervento come per il Consiglio Comunale), convocata dal presidente Giovanni Simoniello per lunedì 20 aprile 2026 alle ore 17,45 presso la Sala del Consiglio di Palazzo Comunale con il seguente Ordine del giorno:

Aggiornamento, realtà sportive e situazione impianti sportivi comunali

Aggiornamento rinnovi in atto dei contratti di gestione degli Impianti Sportivi

Approvazione verbale Commissione precedente

Aggiornamento degli interventi al Campo da Calcio Cosola e comunicazione data di inaugurazione