La Polizia Ferroviaria di Alessandria ha proceduto in data 17 febbraio 2026 al sequestro di una bicicletta elettrica pieghevole, verosimilmente oggetto di furto avvenuto nell’alessandrino in prossimità di tale data. Il velocipede è così descritto: Marca: Fiido
Tipo: Bicicletta elettrica pieghevole;
Colore: Bianco (telaio in lega di alluminio);
Ruote:14 pollici, pneumatici neri con parafanghi decorati con motivo floreale/multicolore;
Manubrio: Dritto, con impugnature nere e display di controllo sul lato sinistro; leva del freno anteriore visibile;
Sellino: Nero, su reggisella regolabile in altezza;
Accessori presenti: Cestino portaoggetti anteriore in rete metallica nera; cavalletto laterale; freni a disco anteriore e posteriore; luce posteriore sul reggisella Caratteristica distintiva: Decorazioni con motivo “splash” multicolore su parafanghi,c orona pedali e piantone del sellino;
Chiunque riconosca il mezzo o ritenga di esserne il legittimo proprietario è invitato a presentarsi presso gli uffici della Polizia Ferroviaria di Alessandria, munito di eventuale documentazione comprovante la proprietà (scontrino d’acquisto, numero di serie, denuncia di furto, fotografie, ecc.).
Per informazioni: Polizia Ferroviaria di Alessandria — Tel. 0131251238
PEC dipps301.0100@pecps.poliziadistato.it