Prenderanno il via domani, mercoledì 15 aprile, i lavori per la realizzazione della rotatoria di via Villebone a Diano Marina. L’intervento, destinato a migliorare la fluidità del traffico e la sicurezza stradale in un punto nevralgico della città, comporterà significative modifiche alla viabilità per una durata stimata di circa un mese, condizioni meteorologiche permettendo.

Il cantiere si concentrerà sulla creazione della rotatoria, un’opera infrastrutturale che mira a snellire la circolazione veicolare in reazione al tratto dianese della Ciclovia tirrenica. Durante il periodo dei lavori, il transito veicolare sarà interdetto in entrambi i sensi di marcia.

Per quanto riguarda la mobilità pedonale, sono previste deviazioni sulla pista ciclopedonale. I residenti compresi tra Via Papa Giovanni e Villebone potranno raggiungere le proprie residenze utilizzando percorsi alternativi che saranno opportunamente segnalati. L’amministrazione comunale si scusa per i disagi che potranno derivare da queste necessarie opere, confidando nella comprensione e nella pazienza dei cittadini per un intervento che, una volta ultimato, porterà benefici tangibili alla nuova viabilità cittadina.