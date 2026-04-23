La seduta del Consiglio comunale svoltasi ieri sera, mercoledì 22 aprile, è stata caratterizzata dalla discussione su importanti documenti finanziari. L’Assessora al Bilancio, Carlotta Carraturo, ha prima presentato due variazioni di bilancio adottate in via d’urgenza dalla Giunta comunale.

La terza variazione ha mosso risorse per circa 900.000 euro, destinate in particolare alla liquidazione degli arretrati contrattuali per il personale dipendente e al finanziamento degli eventi culturali legati al Giro d’Italia. Il provvedimento ha inoltre garantito la copertura per interventi di manutenzione stradale e scolastica, oltre all’avvio di progetti sociali dedicati al cyberbullismo e agli orti urbani. L’atto è stato approvato con 11 voti favorevoli, 4 contrari e l’astensione del consigliere Paolo Coscia.

Parallelamente, la quarta variazione ha permesso il recepimento di contributi esterni da parte di Acos e Cassa di Risparmio di Alessandria per le attività legate alla tappa ciclistica, stanziando contestualmente 5.000 euro per le celebrazioni istituzionali del Primo Maggio. La delibera è stata approvata con 11 voti favorevoli e 6 astensioni.

Si è passati, poi, all’esame del rendiconto dell’esercizio finanziario 2025. La relazione dell’Assessora Carraturo ha evidenziato una situazione finanziaria solida, caratterizzata da un risultato di amministrazione finale di circa 12 milioni di euro, che garantisce la piena capacità del Comune di coprire le proprie passività.

Un pilastro politico del documento è rappresentato dal recupero dell’evasione fiscale, che ha permesso di emettere provvedimenti per 2 milioni di euro con riscossioni che hanno già superato i 900.000 euro, promuovendo una maggiore equità fiscale. Migliora anche l’efficienza nei pagamenti verso i fornitori, che avvengono mediamente in soli 15,27 giorni.

Sul fronte degli investimenti, l’Amministrazione ha destinato l’avanzo di amministrazione a interventi strutturali prioritari, stanziando 1,64 milioni di euro per il patrimonio pubblico. Tali fondi coprono la manutenzione stradale, il rifacimento del tetto dei cimiteri, la cura degli immobili comunali e il potenziamento del palazzetto dello sport.

In un’ottica di massima prudenza, sono stati accantonati 1,5 milioni di euro nel fondo rischi legali per mettere in sicurezza il bilancio rispetto alla vertenza sul Parco Castello. La quota di avanzo effettivamente disponibile ammonta a circa 1,7 milioni di euro, risorse che saranno oggetto di una manovra strategica nel mese di luglio per definire nuovi interventi sul territorio comunale.

Il dibattito ha evidenziato la contrapposizione tra la visione della maggioranza, che ha rivendicato una gestione solida e orientata al sociale, e quella dell’opposizione, che ha criticato la mancanza di una programmazione a lungo termine.

Sul punto è intervenuto il Vice Sindaco, Simone Tedeschi, che ha fornito una replica dettagliata alle critiche delle minoranze, focalizzandosi sulla gestione delle opere principali attualmente in corso.

Per quanto riguarda la Cavallerizza, Tedeschi ha spiegato che la manifestazione di interesse attuale non riguarda solo l’idea, ma un gestore competente capace di investire e mantenere la struttura. Ha inoltre giustificato le tempistiche del bando spiegando che solo a fine 2025 è stato ottenuto da RFI l’aumento del budget. Per quanto riguarda i Portici Vecchi, ha rassicurato il Consiglio che il progetto è attualmente al vaglio della Soprintendenza di Torino e che i lavori inizieranno non appena arriverà il nulla osta.

Tedeschi, inoltre, ha annunciato che l’udienza sulla vertenza del Parco Castello prevista per maggio è stata posticipata a settembre. Ciò è stato fatto su istanza del Comune per poter chiamare in causa le compagnie assicurative, garantendo così una maggiore protezione patrimoniale per la città.

Il Vicesindaco, infine ha rivendicato l’efficacia della spesa dell’ultimo anno, citando l’investimento di 300.000 euro sul tetto del Cimitero che ha scongiurato la chiusura del reparto M, il rafforzamento strutturale della soletta dell’asilo di via Oneto, propedeutico a futuri lotti di intervento, e i 500.000 euro spesi per la sistemazione di marciapiedi e strade collinari.

Prima della votazione è intervenuto il Sindaco, Rocchino Muliere, che ha messo in evidenza le complessità burocratiche dei livelli istituzionali superiori (Stato, RFI, Soprintendenza), con i quali il Comune deve confrontarsi quotidianamente. Rivendicando una visione politica che va oltre la semplice realizzazione di opere pubbliche, Muliere ha evidenziato come il valore di un’amministrazione si misuri anche attraverso investimenti “immateriali”: il sostegno al tessuto associativo, la centralità della scuola e la salvaguardia della coesione sociale sono infatti pilastri fondamentali per la crescita e l’arricchimento della comunità.

Il rendiconto dell’esercizio finanziario 2025 è stato approvato con 11 voti favorevoli (i gruppi di maggioranza), 1 astensione (il Consigliere Coscia) e 5 contrari (i gruppi di opposizione).

Al termine della seduta, l’Assessore Gianfilippo Casanova ha presentato due punti all’ordine del giorno che sono stati entrambi approvati all’unanimità dal Consiglio Comunale. Il primo ha riguardato una modifica alle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale (PRG). L’intervento consiste in un aggiornamento normativo per recepire la Legge 106/2011, la quale sposta la competenza per l’approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi dal Consiglio Comunale alla Giunta. Il provvedimento servirà a snellire l’iter burocratico relativo a un investimento industriale nell’area Boccarda stimato in circa 100 milioni di euro, che si prevede possa generare una significativa ricaduta occupazionale sul territorio.

Il secondo punto ha riguardato l’approvazione della convenzione tra Novi Ligure e il Comune di Villalvernia per l’utilizzo della Commissione Locale per il Paesaggio. Casanova ha precisato che gli uffici comunali hanno confermato la fattibilità, ritenendo che il carico di lavoro sia sostenibile senza criticità per la struttura esistente.