Nell’ambito delle celebrazioni per l’81° Anniversario della Liberazione, venerdì 24 aprile, alle ore 16, presso la cripta dei partigiani del cimitero cittadino di Novi Ligure, si terrà una cerimonia per la posa di una targa dedicata a Gennadij Nikolayevich Aglamov. Fino a oggi, la sua lapide riportava esclusivamente la dicitura generica “Partigiano Sovietico – Aprile 1945” poiché la sua identità era rimasta ignota per decenni. La riscoperta di questo nome è il frutto di un meticoloso lavoro di ricerca storica condotto dagli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Ciampini Boccardo di Novi Ligure, iniziato nell’anno scolastico 2023-2024 in stretta collaborazione con la sezione locale dell’Anpi.

La ricerca ha avuto origine dalla digitalizzazione dei 175 ritratti fotografici dei caduti della Resistenza custoditi presso l’Anpi, tra i quali spiccava l’immagine di un giovane accompagnata dalla didascalia imprecisa “Aglamar (Gennaro) Denadi”. Partendo da questo frammento, l’incrocio tra il portale Partigiani d’Italia e gli studi dello storico russo Mikhail Talalay ha permesso di sciogliere il mistero, restituendo al volto la sua reale identità: Gennadij Nikolayevich Aglamov.

Nato nel 1923 a Sverdlovsk, Aglamov riuscì a evadere dalla prigionia per unirsi alla lotta partigiana il 10 novembre 1944. Entrò a far parte della Brigata Oreste con il nome di battaglia “Gennaro” per l’evidente somiglianza con il suo nome di battesimo. Gennadij Aglamov perse la vita all’età di ventidue anni la notte del 10 aprile 1945 in seguito a un’imboscata avvenuta nella frazione Merella di Novi Ligure.

Il gruppo di ricerca dell’IIS Ciampini Boccardo è stato composto, nel corso dei tre anni di lavoro, dagli studenti Enes Balliu, Luca Baldon, Matteo Borgese, Andrei Vladut Comandatu, Raul Fernandez Covarrubia, Leonardo Damerio, Filippo Guido, Leonardo Musso, Andrea Pizzo, Darius Pitis, Susanna Ragonesi, Vittorio Repetto, Nicolò Rusconi, Giulia Russo, Davide Andrei Scripcariu, Daniele Vignolo, coordinati dai docenti Maria Maddalena Lombardi, Massimo Pizzorno, Angelo Russo e Giulia Valenti.

Sempre venerdì 24 aprile, alle ore 17, presso il Chiostro del Centro Culturale “G. Capurro” si terrà la posa della targa dedicata a Franco Barella a cura del Lions Club di Novi Ligure. Figura di spicco della vita civile e democratica della città, Barella, noto con il nome di battaglia “Lupo”, è stato un protagonista della Resistenza come comandante della Brigata “Oreste” e testimone dell’eccidio della Benedicta. Per anni Presidente dell’ANPI locale, ha dedicato la vita alla salvaguardia della memoria storica e dei valori della libertà.

La giornata si concluderà alle 21 al Teatro Paolo Giacometti con lo spettacolo “Partigiane” della Compagnia Le Scarpe Rosse (ingresso gratuito).

Gli eventi collaterali per l’Anniversario della Liberazione si concluderanno lunedì 27 aprile: alle ore 10 in frazione Merella, è in programma un omaggio al partigiano Aldo Manfredi e alle ore 11, presso la Scuola Media G. Boccardo, l’omaggio ai Caduti della Tuara con la partecipazione di studenti e docenti.