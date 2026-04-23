Il Comune di Diano Marina ha avviato una nuova selezione pubblica per il potenziamento del servizio di sicurezza urbana. Si tratta di un’opportunità concreta per chi desidera entrare, anche se temporaneamente, nel corpo della Polizia Locale: è infatti aperta la procedura per l’assunzione di un istruttore di Polizia Locale a tempo pieno e determinato per sei mesi.

L’avviso, pubblicato ufficialmente e consultabile fino al 6 maggio 2026 (data di chiusura delle candidature prevista alle 23:59 di mercoledì 6 maggio), è disponibile sul portale InPA all’indirizzo https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=ba210094bb3c4976968aa1941d13a9f4 , oltre che sul sito istituzionale del Comune, sull’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso”.

La selezione avverrà per colloquio e riguarda un posto nell’Area degli Istruttori (ex categoria C), da assegnare al Settore Polizia Locale – Protezione Civile. La figura selezionata potrà essere chiamata a svolgere un’ampia gamma di attività operative: dalla vigilanza sul territorio alla gestione delle emergenze, dall’accertamento delle violazioni al Codice della strada fino alle funzioni di polizia giudiziaria e amministrativa. Un ruolo dinamico, che richiede prontezza, capacità relazionali e senso di responsabilità.

Il trattamento economico previsto è quello stabilito dal contratto nazionale degli enti locali per la categoria di riferimento, con uno stipendio annuo lordo iniziale di oltre 23 mila euro, oltre a tredicesima e indennità previste, tra cui quella di vigilanza.

Per partecipare è necessario possedere una serie di requisiti specifici, tra cui il diploma di scuola secondaria superiore, la patente di guida di categoria B, l’idoneità psico-fisica alle mansioni e il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) intestato al candidato o alla candidata, oltre al rispetto delle condizioni previste per l’accesso alla pubblica amministrazione. La candidatura dovrà essere presentata esclusivamente online attraverso il portale InPA, previa registrazione e compilazione del curriculum.

La prova d’esame consisterà in un colloquio orale che verterà sulle principali materie legate all’attività di Polizia Locale, tra cui normativa sugli enti locali, codice della strada, sicurezza pubblica e diritto penale, oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici. Si raccomanda una lettura attenta del bando di concorso, in cui sono dettagliati i requisiti, le materie della prova orale e tutte le specifiche del concorso.

La data della prova è già fissata: i candidati ammessi dovranno presentarsi lunedì 11 maggio 2026 alle ore 9.00 presso la sala consiliare del Comune di Diano Marina. Tutte le comunicazioni ufficiali avverranno tramite il portale InPA e il sito istituzionale del Comune.