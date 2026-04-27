Venerdì 8 maggio all’Istituto Santachiara, l’evento conclusivo della seconda edizione del Corso di Cucina Amatoriale. Un momento di condivisione promosso dai Lions Club locali e un’ampia rete di associazioni.

L’ 8 maggio è una data da memorizzare perchè legata, come l’8 maggio dello scorso anno, all’impegno lionistico in favore degli adulti con disturbi dello spettro autistico, che hanno frequentato il Corso di Cucina Amatoriale a loro riservato presso l’Istituto Santachiara. I sette alunni, alla fine del corso organizzato dai Lions Club Tortona Castello, Tortona Host e Castelnuovo Scrivia Matteo Bandello, sono ansiosi di dimostrare quanto hanno imparato con un’apericena nel salone dell’Istituto, invitando a vivere insieme questa loro esperienza, ricca di impegno, gusto ed inclusione.

Saranno proprio loro i veri protagonisti dello speciale evento.

Il progetto ha visto i partecipanti lavorare fianco a fianco non solo con un insegnante di cucina, ma anche con il supporto costante di due psicologi, unendo così l’acquisizione di competenze pratiche allo sviluppo delle autonomie e della socialità. Ora, i “neo-chef” sono pronti a deliziare i palati dei presenti, trasformando quanto appreso in un momento di vera e propria festa condivisa.

L’invito rivolto alla cittadinanza è chiaro: vivere insieme un’esperienza che va ben oltre la tavola, un’esperienza, come recita la locandina, “ricca di gusto, impegno e inclusione”.