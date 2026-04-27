Il corteo per la celebrazione si è snodato dal Municipio lungo la via Roma, fino alla centrale piazza Matteotti, dove una corona di alloro è stata posizionata ai piedi del Monumento ai Caduti, scolpito da Enrico Astorri. Dopo l’inno nazionale, il Sindaco D’Amico, salutati i partecipanti ha richiamato il valore della Festa della liberazione, con un ricordo particolare del ruolo delle donne della Resistenza.

Dopo la benedizione alla corona da parte del parroco don Luca Ingrascì, la parola è passata all’assessore Lorenzo Mazza, che ha richiamato l’attenzione su…… Il corteo ha proseguito fino alla chiesa di S. Giovanni Battista, dove il parroco ha celebrato la Santa Messa commentando e approfondendo una pagina del vangelo di S. Marco, di cui ricorre il dies natalis. Terza tappa il cippo della Resistenza in piazza Marconi, dove, introdotta dal presidente della locale sezione dell’ANPI Fabio Gandi, ha tenuto la prolusione la prof. Elisa Signori, direttrice dell’Istoreco di Pavia.