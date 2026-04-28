Mercoledì 15 aprile 2026, gli studenti delle classi 3AE e 3BE del corso di Informatica e Telecomunicazioni dell’Istituto Marconi hanno preso parte alla Cisco Challenge svoltasi presso il Centro Cybersecurity Co-Innovation Center di Milano, un’importante occasione di confronto e crescita nel campo della sicurezza informatica.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi istituti, mettendo alla prova le competenze tecniche, la capacità di problem solving e il lavoro di squadra degli studenti, chiamati ad affrontare sfide legate al mondo della cybersecurity, sempre più centrale nel panorama tecnologico attuale.

Gli alunni del Marconi si sono distinti per impegno, preparazione e spirito collaborativo, dimostrando un elevato livello di competenze acquisite durante il percorso di studi.

Un risultato di particolare rilievo è stato raggiunto dalla studentessa Ludovica Bonifazio, che si è classificata terza assoluta, ottenendo un importante riconoscimento a livello individuale e portando prestigio all’intero istituto.

La partecipazione alla Cisco Challenge rappresenta un’esperienza significativa per gli studenti, che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con realtà innovative e professionali, consolidando le proprie conoscenze e orientandosi verso future opportunità nel settore dell’informatica e della sicurezza digitale.