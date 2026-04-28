Costa Vescovato – Torna sabato 2 maggio la quarta edizione de Il Giro del Vescovado, l’appuntamento primaverile organizzato dall’associazione Incontri DiVini che unisce natura, gusto e convivialità tra le colline del territorio.

L’evento propone una passeggiata degustativa di circa 10 km, immersa tra vigne e paesaggi collinari, con 8 tappe dedicate ai prodotti delle aziende locali che partecipano: sono sei aziende vinicole (Giacomo Boveri, Terre di Sarizzola, Valli Unite, Luigi Boveri, Andrea Tirelli e Daniele Ricci), un birrificio artigianale (birrificio Gedeone) e un Apicoltore (Apicoltura Dietro il Monte). Un’esperienza pensata per tutti, che alterna momenti di relax, assaggi e scoperta del territorio. L’intera manifestazione è pensata per camminare ma per agevolare i partecipanti, è previsto anche un servizio navetta gratuito nei tratti più impegnativi.

Uno degli elementi distintivi della manifestazione è la sua flessibilità: i partecipanti possono scegliere liberamente l’orario di partenza tra le 10:00 e le 12:30, con partenze scaglionate ogni mezz’ora e due percorsi disponibili.

Tra le novità dell’edizione 2026, la partenza delle ore 11:00 sarà animata da un coordinatore di Vagabondo Viaggi, community di viaggiatori specializzata in esperienze di gruppo, offrendo così un’opportunità in più per condividere il percorso e fare nuove conoscenze.

Il percorso, con un dislivello contenuto (circa 50 metri), alterna tratti di strada asfaltata, sentieri ghiaiosi e scorciatoie tra le vigne, ed è adatto anche a famiglie con bambini. Sono ammessi anche gli amici a quattro zampe, purché tenuti al guinzaglio.

Durante la giornata sarà inoltre possibile fermarsi a pranzo o prendere un cestino per fare un pic nic tra le vigne presso diverse realtà del territorio, con menù convenzionati “Giro” pensati per soddisfare ogni esigenza.

A chiudere la manifestazione, un’altra grande novità: dalle ore 17:00 è in programma una festa finale presso la Pro Loco di Montale Celli con DJ set, street food e area drink, per prolungare il piacere della giornata fino a sera. Alla festa sarà presente una cantina ospite, che arriva da fuori territorio, ma che impreziosirà la serata.

Il Giro del Vescovado si conferma così un evento capace di valorizzare il territorio attraverso un’esperienza autentica, accessibile e coinvolgente senza rischi per la macchina e la patente.

Informazioni e iscrizioni: Incontri DiVini APS 3791851796 – info.incontridivini@gmail.com