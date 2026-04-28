Quest’anno la manifestazione provinciale del 1° Maggio, Festa dei Lavoratori e delle Lavoratrici, si svolgerà a Novi Ligure.

Il programma, organizzato dal Comune in collaborazione con i sindacati provinciali Cgil, Cisl e Uil, prevede il raduno dei partecipanti alle ore 9,45 in Piazza Falcone e Borsellino (ex piazza stazione). Alle ore 10 partirà il corteo che attraverserà le vie cittadine per giungere ai Giardini Pubblici (ore 10,30), dove verrà deposta una corona al monumento ai Caduti sul Lavoro.

Seguiranno il saluto del Sindaco, Rocchino Muliere, e gli interventi dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Cgil, Cisl e Uil. L’intervento conclusivo della mattinata sarà affidato ad Alessandro Genovesi della Cgil nazionale.

Alla giornata parteciperà il Corpo Musicale “Romualdo Marenco – Città di Novi Ligure”. In caso di pioggia, gli interventi si terranno presso il Teatro Giacometti in Corso Piave, 2.

La festa proseguirà nel pomeriggio, sempre nell’area dei Giardini Pubblici, con il concerto del primo maggio organizzato dal Puntogiovani in collaborazione con l’associazione “Fantomatica”.

L’evento si apre alle ore 17 con le opening bands Stone Vipers e Moon Trio. Il clou della serata è previsto per le ore 21,30 con il concerto di Andrea Braido & Friends. L’area della manifestazione sarà animata da una proposta di street food e birra artigianale. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà alle ore 21 presso il Teatro Giacometti.

Le celebrazioni e la riflessione sul mondo del lavoro proseguiranno mercoledì 6 maggio con un evento promosso dall’Osservatorio Comunale sul Lavoro.

L’iniziativa prevede la presentazione del libro “Operaicidio: Perché e per chi il lavoro uccide” (Marlin Editore, 2025) di Bruno Giordano e Marco Patucchi e la proiezione del docufilm “Articolo 1” diretto da Luca Bianchini, un’opera che si ispira alla rubrica “Morire di lavoro” di Marco Petucchi e al libro “Operaicidio”.

Seguirà un momento di riflessione per approfondire storie, responsabilità e riforme necessarie nel campo della sicurezza sul lavoro.

Sono previsti due appuntamenti distinti: una sessione mattutina alle ore 10,30 presso il Teatro Giacometti dedicata interamente alle scuole e un incontro pomeridiano alle ore 17,30 presso la Sala Conferenze della Biblioteca Civica, aperto a tutta la cittadinanza.

Hanno contribuito all’organizzazione dell’evento le associazioni Libera, Parcival e Cascina Saetta.