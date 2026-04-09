La temperatura era sopra la media stagionale oggi a Tortona, ma questo non ha certo giustificato la bizzaria di cui si é reso protagonista un giovane uomo filmato in via Piemonte nei pressi del supermercato Ekom e del bocciodromo che si è messo a correre lungo la strada completamente nudo.

E’ stato filmato da un ragazzo e una ragazza che passano in auto ed il video diffuso su social é diventato virale. La segnalazione é arrivata in redazione da diverse persone ed ognuno ha dato una versione diversa su quello che poteva essere il motivo: qualcuno ha detto anche che aveva avuto un incidente, si era spogliato e si era messo a correre.

I motivi per cui il giovane si é messo a correre nudo dalla circonvallazione imboccando via Piemonte e via Romagnolo dirigendosi verso viale Einaudi dove tra l’altro ci sono le scuole ex elementari non lo sappiamo, ma di certo ha suscitato grande stupiore.