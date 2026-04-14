Appuntamento culturale di rilievo, alla SOMS di Sale venerdì prossimo, 17 aprile, alle ore 21. Il Tortonese Giacomo Maria Prati, infatti, terrà una conferenza su cinque opere pittoriche tra le più difficili da interpretare:

La primavera di Botticelli, La Gioconda di Leonardo, la Tempesta di Giorgione, la Melancolia di Durer e “Et in Arcadia ego” di Poussin/Guercino.

Se non siete esperti di pittura la partecipazione é d’obbligo: immaginate qual bella figura farete parlando agli altri di quello che emergerà dalla serata! E se anche se vi ritenete esperti di pittura, probabilmente certe cose non le saprete, quindi partecipate.