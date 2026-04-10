In Sala Berri sabato 11 la Biblioteca Castelli rende omaggio all’ insigne tortonese prof. Ugo Rozzo, presentando il suo libro postumo “Libri e censura nell’Italia del Cinquecento”.
Sarà il prof. Giuseppe Polimeni ad illustrare il volume, frutto delle accurate ed approfondite ricerche di Ugo Rozzo, bibliotecario, bibliofilo e storico, direttore della Biblioteca tortonese dal 1963 all’86, docente dal 1987 all’Università di Udine, dove dal 2001come Ordinario della cattedra di Storia del libro e della stampa insegnò fino al pensionamento nel 2009. Tornato a Tortona, continuò con passione le sue ricerche e le sue innumerevoli pubblicazioni.
Dopo la sua scomparsa nel 2020 a causa del Covid, la famiglia donò la sua Biblioteca, costituita da oltre 7.000 opere, alla città di Tortona e contribuì a far nascere il “Centro studi Ugo Rozzo sulla storia del libro, dell’immagine e della parola”, che oggi è un realtà che arricchisce il Polo culturale della città, costituito dalla Biblioteca, dai musei, dall’archivio storico e dal teatro civico.
Domani (sabato) Pontecurone rende omaggio a Ugo Rozzo con la presentazione di un libro postumo
In Sala Berri sabato 11 la Biblioteca Castelli rende omaggio all’ insigne tortonese prof. Ugo Rozzo, presentando il suo libro postumo “Libri e censura nell’Italia del Cinquecento”.