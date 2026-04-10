In Sala Berri sabato 11 la Biblioteca Castelli rende omaggio all’ insigne tortonese prof. Ugo Rozzo, presentando il suo libro postumo “Libri e censura nell’Italia del Cinquecento”.

Sarà il prof. Giuseppe Polimeni ad illustrare il volume, frutto delle accurate ed approfondite ricerche di Ugo Rozzo, bibliotecario, bibliofilo e storico, direttore della Biblioteca tortonese dal 1963 all’86, docente dal 1987 all’Università di Udine, dove dal 2001come Ordinario della cattedra di Storia del libro e della stampa insegnò fino al pensionamento nel 2009. Tornato a Tortona, continuò con passione le sue ricerche e le sue innumerevoli pubblicazioni.

Dopo la sua scomparsa nel 2020 a causa del Covid, la famiglia donò la sua Biblioteca, costituita da oltre 7.000 opere, alla città di Tortona e contribuì a far nascere il “Centro studi Ugo Rozzo sulla storia del libro, dell’immagine e della parola”, che oggi è un realtà che arricchisce il Polo culturale della città, costituito dalla Biblioteca, dai musei, dall’archivio storico e dal teatro civico.

Correlati