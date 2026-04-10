Una giornata importante che ha unito l’istituzione alla cittadinanza e che quest’anno ha avuto il suo fulcro in quella che è stata un tempo la romana “Derthona” e che oggi è un territorio vivo dove il presidio della Polizia di Stato si è declinato con il passato Posto di Polizia Ferroviaria e con il sempre presente Distaccamento di Polizia Stradale.

In prima mattinata, alle ore 9.00, si è svolta la consueta ma sempre significativa cerimonia di onore ai Caduti presso il Sacrario posto nel cortile interno della Caserma Franzini, sede della Questura alla presenza del Prefetto Alessandra Vinciguerra, del Questore Sergio Molino e di una significativa rappresentanza dei Dirigenti, dei Funzionari, e dell’altro personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione civile dell’Interno degli Uffici aventi sedi in provincia nonché dei colleghi in pensione dell’ANPS.

Alle ore 11.00, il cuore delle celebrazioni si è svolto, come già accennato, in Tortona negli spazi della Sala polifunzionale “Monignor Remotti” ubicata nell’ex caserma Passalacqua nonché negli spazi esterni del complesso, un tempo, demanio militare. Qui, alla presenza delle massime autorità civili e militari provinciali e comunali, del personale della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno, di una rappresentanza degli allievi della Scuola Agenti della Polizia di Stato di Alessandria, delle Sezioni ANPS della provincia, di cittadini e scolaresche si è svolto il cuore dell’evento con la lettura dei messaggi inviati dal Presidente della Repubblica Sergio MATTARELLA, dal Ministro dell’Interno Matteo PIANTEDOSI e dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Pref. Vittorio PISANI tesi a delineare il contributo, il servizio ed il sacrificio quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato.

Pieno di significato l’intervento del Signor Questore che attraverso anche opportuni report riassuntivi ha delineato l’impegno ed i risultati delle varie anime della Polizia alessandrina nell’anno trascorso.

La cerimonia è proseguita all’insegna del riconoscimento con la consegna, presenti ad assistere anche i loro familiari, delle premialità e delle benemerenze a quei poliziotti che, nel periodo di tempo appena trascorso, si sono distinti nell’adempimento del proprio dovere.

In particolare tale occasione è stata propizia per gratificare e ringraziare tutte le donne e gli uomini della polizia di stato, appartenenti ai diversi uffici e reparti della provincia, che quotidianamente, con abnegazione, alto senso del dovere e professionalità, contribuiscono, in modo determinante, alla sicurezza del nostro territorio, a tutela della legalità, dell’esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini e della tranquillità sociale:

Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Sost. Comm. D’AGOSTINO Gianluca Encomio Solenne Div. Anticrimine Isp. PORRELLO Salvatore Encomio Solenne Div. Anticrimine V. Isp. BANDINI Diego Lode Div. Anticrimine “Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano ad un’attività di polizia giudiziaria, conclusasi con la confisca di una ingente quantità di beni mobili ed immobili per un valore totale di euro 2.389.810 nonché con l’applicazione di una misura di prevenzione della sorveglianza speciale nei confronti di un soggetto, considerato portatore di pericolosità sociale qualificata e generica ex artr. 4, lett. b) e art. 4 lett. C del D.Lgs 159/2022. Alessandria, 5 marzo 2024” Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Ispettore SPROVIERO Gianluca Encomio Pol.Strada. Isp. RICCI Marco Encomio Pol.Strada. Sovr. MORETTO Alessandro Encomio Pol.Strada. Ass. C. C. SPINELLI SPERANZA Roberto Encomio Pol.Strada. “Evidenziando spiccate qualità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari di un soggetto, responsabile del reato di rapina aggravata. Alessandria, 1 luglio 2024”

Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Sovr. PETTA Daniele Lode DIGOS “Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con il fermo di un soggetto, resosi responsabile di cinque furti aggravati ai danni di esercizi commerciali. Novate Mezzola (SO) 23 dicembre 2021”.

Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Ass. VITRANO Manuel Lode Uff. Gabinetto “Evidenziando capacità professionali, espletava, un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un individuo resosi responsabile di violenza, minaccia, resistenza oltraggio a pubblico ufficiale e lesioni. Alessandria, 25 marzo 2022”. Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale V. Isp. PREMI Mattia Lode Div. Anticrimine “Evidenziando capacità professionali, espletava ad un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di un cittadino di nazionalità marocchina responsabile di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Alessandria, 1 giugno 2022” Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Isp. BIANCHINI Alessandro Lode Sq. Mobile Isp. COPPA Andrea Lode Sq. Mobile Ass. GIAQUINTO Costantino Lode Sq. Mobile Ag. S. SPALLETTA Filippo Lode Sq. Mobile “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di due cittadini di nazionalità albanese, responsabili del reato di detenzione, al fine di spaccio, di sostanze stupefacenti. Alessandria, 23 novembre 2023”. Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale V.Sovr. GISSI Gianfranco Lode Sq. Mobile Ass. GIAQUINTO Costantino Lode Sq. Mobile Ass. DI SIENA Gianluca Lode Sq. Mobile “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di sottoporre al fermo di indiziato di delitto un soggetto, evaso dagli arresti domiciliari, resosi responsabile di rapina aggravata in concorso, lesioni personali e minacce aggravate. Alessandria, 7 marzo 2024”. Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Isp. MUSMECI Rosario Lode Div. Anticrimine Ass. C. C. GUARINO Sabino Lode Uff. Gab. – UPGAIP “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto due soggetti, resisi responsabili di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti e di sequestrare oltre seicento grammi di hashish. Alessandria, 15 aprile 2024”. Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Ass. C. C. ALDRIGO Fabio Lode Pol.Fer. Alessandria Ag BERTOGLIO Sergio Lode UPGeSP “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto due cittadini stranieri, pluripregiudicati, resisi responsabili di furto aggravato in danno di un anziano. Alessandria, 3 maggio 2024” Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Sovr. SANDRIN Mauro Lode Pol.Strada V. Sovr. FERRARI Fabio Lode Pol.Strada. “Evidenziando capacità professionali, portavano a termine un’attività di soccorso pubblico in favore di un uomo che, in evidente stato confusionale, minacciava di suicidarsi attraversando i binari di un treno. Alessandria, 4 aprile 2024”. Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Isp. LO VETRO Francesco Lode UPGeSP Ass. BARCHETTA Marcello Lode Uff. Immigrazione “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che portava all’arresto di un soggetto, evaso dagli arresti domiciliari, resosi responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di armi. Bogotà, 31 maggio 2024”. Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Isp. SENATORE Carmine Lode Uff. Immigrazione Ass. BARCHETTA Marcello Lode Uff. Immigrazione “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di polizia giudiziaria che consentiva di trarre in arresto un pregiudicato colto in flagranza di furto di un cellulare e di deferirlo all’autorità giudiziaria per il danneggiamento dello stesso Torino, 10 luglio 2024”. Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Isp. BOARINI Mauro Lode Uff. Personale Isp. NAPPI Salvatore Lode Sq. Mobile Isp. VITALE Pietro Luca Lode U.T.L. Sov. MARSIGLIESE Francesco Lode U.P.G. e S.P. Ass. C ALESSANDRO Paolo Lode Sq. Mobile “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di indagine che si concludeva con l’arresto di tre soggetti responsabili dei reati di trasferimento fraudolento di valori, estorsione, lesioni personali aggravate, impiego di denaro e beni o utilità di provenienza illecita, riciclaggio e emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Alessandria, 9 ottobre 2024”. Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Ag. MARTANO Giacomo Lode UPGeSP “Evidenziando capacità professionali, espletava un’attività di polizia giudiziaria che portava all’arresto di un soggetto, evaso dagli arresti domiciliari, resosi responsabile di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di armi. Alessandria, 19 luglio 2024” Operazione del 18 dicembre 2024. Verbale Riunione del 16 ottobre 2025. Nominativo Tipologia Premiale Ufficio di Appartenenza Attuale Ass. C. C. QUAZZO Andrea Lode Pol.Strada. Ass. C MARTINELLI Stefano Lode Pol.Strada. “Evidenziando capacità professionali, espletavano un’attività di indagine che si concludeva con l’arresto di un soggetto responsabile dei reati di detenzione abusiva di un’arma comune da sparo, detenzione abusiva di munizionamento e alterazione delle caratteristiche meccaniche e delle dimensioni di un’arma. Acqui Terme (AL), 18 dicembre 2024”.

Per tutta la durata dell’evento, negli spazi esterni alla location, state operative le postazioni di formazione ed informazione della Polizia Scientifica, della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale nonché i mezzi, anche storici della Polizia, nonchè la professionalità specialistica del Nucleo Cinofilo Antisabotaggio e della Squadra Artificieri della Questura di Torino. Un momento di cui hanno usufruito le scolaresche presenti, i familiari dei poliziotti e dipendenti civili nonché la cittadinanza.

L’evento ha richiesto l’impegno di tutte le componenti della Polizia di Stato della provincia sia come partecipazione personale che come logistica; a loro tutti va il più profondo sentimento di ringraziamento.

Per la realizzazione ottimale dell’evento è d’obbligo altresì ringraziare innanzitutto il Sindaco di Tortona Federico Chiodi, l’Assessore Anna Sgheiz e l’amministrazione Comunale di Tortona tutta per averci ospitati e per averci dato un supporto, anche tecnico, fondamentale; si ringrazia altresì il Conservatorio “Alessandro Vivaldi”di Alessandria che con i loro ottimi studenti ha curato magistralmente la parte musicale sia a Tortona che nella parte di cerimonia ad Alessandria; la Croce Rossa Italiana – Comitato di Tortona; gli allievi, i dirigenti e gli insegnanti della Scuola Alberghiera dell’Istituto O.D.P.F. Santa Chiara per l’impeccabile servizio di caterig; le insegnanti e gli allievi dell’Istituto Comprensivo Tortona B e dell’Istituto San Giuseppe, la ditta Ginny Fleurs di Alessandria per gli addobbi floreali, la Ditta Verde Commerce di Tortona per l’allestimento esterno, la Ditta Coarsport Evo di Tortona per i crest ed altro materiale di scena, il Porche Grup Nord Ovest per i pieghevoli e brossure, la ditta di facchinaggio Minoia di Asti nonchè la Pasticceria Vercesi per i dolci omaggi distribuiti alle scolaresche.