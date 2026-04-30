La Città di Alessandria si appresta a festeggiare il suo 858esimo Compleanno coinvolgendo istituzioni e cittadini in questa ricorrenza, importante occasione per riscoprire insieme le radici, la tradizione, la storia di Alessandria e anche per riflettere sul presente e il futuro della Città.

La giornata di domenica 3 maggio si articolerà secondo il seguente programma:

· ore 12.00 – Cattedrale dei Santi Pietro e Marco: Celebrazione eucaristica officiata da S.E.R. mons. Guido Gallese, Vescovo di Alessandria

· ore 17.00 – Accoglienza delle Autorità e dei Destinatari delle Civiche Benemerenze

· ore 17.15 – Avvio del Consiglio Comunale aperto

· ore 18.15 – Consegna delle Onorificenze e Civiche Benemerenze ai cittadini distintisi per meriti speciali

Prima della conclusione del Consiglio Comunale aperto prevista per le ore 19.00 verrà accolta una rappresentanza della U.S. Alessandria Calcio 1912 per un plauso civico per i recenti successi sportivi.

Sabato 2 e domenica 3 maggio sono programmate visite ad ingresso libero al Museo Civico di Palazzo Cuttica e l’iniziativa “Palazzi nella Storia”, sempre ad ingresso libero, con visite guidate al Palazzo di Città e a Palazzo Cuttica.

“Sono molto onorato di accogliere i destinatari delle Civiche Benemerenze in occasione dell’858esimo Compleanno della Città di Alessandria – dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Diego Malagrino – sento particolarmente questo impegno forte come un’occasione di festa e di riflessione civica che aiuti la nostra Città a essere sempre più orgogliosa della propria storia e al contempo impegnata a valorizzare le tante eccellenze e potenzialità”.

“Il compleanno della nostra Città è un momento che consente di fare, un anno dopo l’altro, il punto sul nostro ruolo come cittadine e cittadini, sul progresso della nostra comunità, e di condividere — attraverso le benemerenze — il contributo culturale e sociale di persone nate e cresciute in città alle grandi vicende che interessano sia Alessandria che il mondo intero. È una giornata che ci dedichiamo e alla quale sono invitate tutte le persone che vogliono bene ad Alessandria, ai suoi pregi, ai suoi difetti, alla sua autenticità” – aggiunge Giorgio Abonante, Sindaco di Alessandria.