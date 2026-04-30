Gli agenti della Polizia Municipale di Tortona hanno effettuato un sopralluogo in data 22/04/2026, ad un autolavaggio di Tortona e hanno rilevato la carenza di documentazione tecnico amministrativa riconducibile a :
- assenza di documentazione relativa all’impianto di messa a terra;
- tipologia di materiale e marcatura di qualità IMQ;
- requisiti tecnico professionali dell’azienda esecutrice dei lavori di cui alla CILA succitata;
- difformità circa la potenza risultante dalla dichiarazione di conformità inviata dalla — omissis… —la quale attesta
una potenza non superiore a 6 Kw mentre da rilievi dalla lettura della bolletta di fornitura di E Distribuzione Spa
risulta una potenza nominale pari a 11 Kw;
- in ragione di quanto sopra non vi è il progetto firmato da professionista abilitato ai senti del DM Decreto del
ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37;
- adeguamento necessario del cavo montante;
- installazione di un interruttore generale adeguato alla potenza contrattuale e alla sezione dei cavi.
In seguito al sopralluogo la Polizia municipale ha chiesto al titolare di provvedere
- alla regolarizzazione degli impianti provvedendo a dare riscontro entro e non oltre 10 gg a:
- consegnare la documentazione di legge relativa all’impianto di messa a terra;
- verificare e adeguare la tipologia di materiale e marcatura di qualità IMQ;
- dare riscontro dei requisiti tecnico professionali dell’azienda esecutrice dei lavori di cui alla CILA 625/2025;
- fornire adeguato riscontro documentale relativo alla potenza risultante come dalla dichiarazione di conformità e
fornire il progetto firmato da professionista abilitato ai senti del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del
22 gennaio 2008, n. 37;
- adeguareil cavo montante;
- installare di un interruttore generale adeguato alla potenza contrattuale e alla sezione dei cavi;
preso atto dei verbali citati in premessa e richiamati integralmente di provvedere immediatamente ad apporre un cartello cantieri, secondo lo schema di legge