Diano Marina si appresta a diventare, ancora una volta, il vibrante palcoscenico del World Folklore Festival, giunto alla sua nona edizione. L’evento, che celebra la ricchezza delle tradizioni culturali globali, animerà la città ligure con un programma intenso e coinvolgente. Organizzato da Liguria Travel Tourist Agency in collaborazione con The Academy of Applied Studies Belgrade – The College of Tourism Department, il festival promette di trasformare Diano Marina in un crocevia di colori, suoni e danze provenienti da ogni angolo del mondo.

Sabato 11 e giovedì 16 aprile il centro cittadino e il suggestivo Molo delle Tartarughe si animeranno con sfilate ed esibizioni. In entrambe le giornate, a partire dalle ore 15:00, i gruppi folkloristici sfileranno per le vie del centro, offrendo un’anteprima della loro arte. Successivamente, alle ore 16:00, il Molo delle Tartarughe ospiterà le esibizioni principali, con ingresso libero per tutti i partecipanti, un’occasione imperdibile per immergersi nelle diverse culture del mondo.

Il programma di aprile vedrà la partecipazione di numerosi gruppi internazionali. L’11 aprile, si esibiranno formazioni come i Mary Rose & Royal George Morris Dancers dall’Inghilterra, il Ballet Folklórico Viva Panamá da Panama, HERMINE and TÄHETAR dall’Estonia, la Tir Na n-Og School of Irish Dancing dall’Irlanda, KUD Bratinečko srce Bratina dalla Croazia, Härnösands ungdomsgille dalla Svezia, il CORO ROCIERO EL DUENDE CHURRIANA DE LA VEGA dalla Spagna, la Fantasy Dance Troupe dagli USA, “IMPULS” Frankfurt am Main e.V. dalla Germania, Utenos jaunimo folkloro ansamblis ,,Dalilio” e Folk Dance Group “Vija” dalla Lituania, VDU tautinių šokių ansamblis „Žilvitis“ dalla Lituania, Egipat folklore group dall’Egitto, Székelykáli Néptánccsoport dalla Romania, Children’s song and dance ensemble Modraki dalla Polonia e KUD “Sveti Sava” dalla Serbia.

Il 16 aprile, il festival proseguirà con le esibizioni della Volkstanzgruppe “Winterstettendorf” dalla Germania, della Volkstanzgruppe Laßnitzhöhe dall’Austria, di “Virtin”, “Virvering” e “Tarapita” dall’Estonia, di “Përmeti” dall’Albania e del Folklore Ensemble “Kanatitsa” dalla Bulgaria.

L’evento sarà arricchito dalla presenza di Nevenka Vukosav, Nena, conduttrice dell’iniziativa, che guiderà il pubblico attraverso le diverse esibizioni, fungendo da ponte tra le culture e le tradizioni presentate. La sua esperienza e il suo carisma contribuiranno a rendere l’atmosfera ancora più coinvolgente e festosa.

Il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, ha espresso grande entusiasmo per l’imminente edizione del festival: “Il World Folklore Festival è un appuntamento che Diano Marina accoglie sempre con grande gioia e orgoglio. Rappresenta un’opportunità straordinaria per la nostra comunità di aprirsi al mondo, promuovendo lo scambio culturale e rafforzando i legami internazionali. Siamo pronti a offrire ai partecipanti e ai visitatori un’esperienza indimenticabile, all’insegna dell’ospitalità e della celebrazione delle diversità”.

Anche l’Assessore al Turismo, Luca Spandre, ha sottolineato l’importanza dell’evento per la promozione del territorio: “Questo festival è un veicolo eccezionale per il turismo e per l’immagine di Diano Marina. Attraendo gruppi e visitatori da ogni continente, dimostriamo la nostra capacità di ospitare eventi di respiro internazionale, valorizzando le nostre bellezze naturali e la nostra offerta turistica”.