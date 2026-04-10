A sei mesi esatti dalla proclamazione della Cucina Italiana a Patrimonio Immateriale dell’Umanità da parte dell’Unesco, Diano Marina si appresta a celebrare per la 13a volta le erbe aromatiche, i prodotti tipici della Riviera Ligure e le eccellenze dell’agroalimentare e dell’enogastronomia. Appuntamento venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 maggio, nell’isola pedonale del centro cittadino, vestito a festa con un’esplosione di colori, profumi e sapori.Alla qualificata area espositiva e alla zona dedicata agli operatori street food si affiancherà, come per tradizione, una fitta serie di appuntamenti a tema, con ospiti illustri e professionisti importanti.

Una delle star sarà Irene Volpe, giovane chef itinerante specializzata in cucina vegetale, romana, seguitissima sui social, ex finalista nel 2021 a Masterchef 10 (quell’edizione fu vinta da Francesco Aquila).

A brillare sull’ormai famoso palco di Aromatica saranno, con i loro cooking show, anche diversi chef stellati liguri, quali Antonio Buono, Andrea Sarri, Jacopo Chieppa e il genovese Ivano Ricchebono.

A valorizzare questi prestigiosi personaggi sarà Giorgio Mastrota, notissimo conduttore e eclettico personaggio televisivo dalla riconosciuta capacità di bucare lo schermo, che ha consolidato la sua carriera sulle reti Mediaset e oggi è conduttore di Casa Mastrota su Food Network (canale 33).

Nell’area incontri e laboratori, spazio a personaggi del calibro di Oscar Farinetti, per il terzo anno di fila ad Aromatica; Alessandro Di Tizio, famoso forager ospite dell’ultima edizione di Masterchef, il quale presenterà il suo libro sulle erbe spontanee in cucina, in uscita per Slow Food Editore; e altri esperti impegnati in conferenze, laboratori e degustazioni.

Tra le curiosità, la presenza, dell’ex calciatore brasiliano Hernanes (Lazio, Inter, Juventus). Oggi Hernanes, soprannominato “Il Profeta”, si dedica alla produzione di vino e all’ospitalità di alto livello nell’Astigiano (Cà del Profeta).

Non mancheranno le consuete cene a 4 mani, quest’anno previste presso l’Hotel Jasmin, l’Hotel La Baia di Diano Marina e la Locanda del Cavaliere di San Bartolomeo. Una di queste vedrà protagonista proprio Irene Volpe per una serata all’insegna del vegetale.

Numerose, come sempre, le iniziative che coinvolgono le attività commerciali dianesi: concorso vetrine, gara dei cocktail, piatti a tema e molto altro.

La rincorsa per Aromatica 2026 è partita da lontano, con iniziative di promozione a Imperia (Olioliva), Cuneo (Open Baladin), Genova (Pesto World Championship), San Damiano d’Asti (Fiera di San Giuseppe), Sestri Levante (Discover Italy), Albenga (Fior d’Albenga) e Nizza (Id Weekend).