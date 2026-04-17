Nuovo appuntamento per “Tortona Va in Bici”: il 23 aprile cittadini e promotori si riuniscono per proseguire le attività di progettazione partecipata e per costituire un comitato civico

Dopo alcuni mesi di lavoro e crescita della community, “Tortona Va in Bici” torna a incontrare pubblicamente cittadine e cittadini tortonesi con un nuovo appuntamento aperto a tutti.

L’incontro si terrà giovedì 23 aprile alle ore 18:00 presso la Libreria Namastè (Via Emilia 168/a, Tortona) e rappresenterà un momento importante per aggiornarsi su quanto fatto finora, confrontarsi con i cittadini/e e presentare le prossime attività di Tortona Va in Bici.

Nel corso dell’evento si proseguirà con il coinvolgimento della cittadinanza nella progettazione di una rete ciclabile urbana sicura, ben collegata ed inclusiva, grazie ad alcune attività pensate per l’occasione.

Inoltre, un momento importante dell’incontro sarà la costituzione ufficiale del Comitato “Tortona Va in Bici”, un comitato civico e senza fini di lucro, nato dal basso con l’obiettivo di rappresentare le istanze di cittadine e cittadini e promuovere una città più accessibile e sicura per chi si muove in bicicletta.

La formalizzazione del comitato consentirà al gruppo di avviare il dialogo con istituzioni ed enti locali, dando incisività all’iniziativa e al progetto condiviso.

Durante l’incontro sarà possibile aderire al comitato, firmando per sostenere il progetto.

“Tortona Va in Bici” invita tutta la cittadinanza a partecipare e a contribuire alla diffusione dell’iniziativa, con l’obiettivo di ampliare sempre più la partecipazione attiva e condivisa.

Per informazioni:

tortonavainbici@gmail.comhttps://www.instagram.com/tortonavainbici/