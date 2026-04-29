La cultura e la lettura tornano protagoniste a Diano Marina con l’adesione della Biblioteca Civica “A. S. Novaro” alla campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”. L’iniziativa, promossa dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura fin dal 2011, quest’anno si svolge sotto il suggestivo titolo “Ogni libro è creatura viva”, un invito a riscoprire la vitalità intrinseca della parola scritta.

La Biblioteca Civica “A. S. Novaro” è lieta di annunciare un ricco ciclo di incontri letterari, pensati per esplorare il profondo legame tra il territorio, la memoria storica e la letteratura. Un percorso che si preannuncia affascinante e che vedrà il suo battesimo domani, giovedì 30 Aprile, alle ore 16:30.

Il primo appuntamento sarà un sentito omaggio alle radici stesse dell’istituzione bibliotecaria dianese. Verrà infatti presentata la riedizione de “Il fabbro armonioso”, opera di Angiolo Silvio Novaro, curata da Stefano Verdino per la casa editrice Cloralia. Questo volume rappresenta un’occasione preziosa per riportare alla luce la sensibilità poetica e la prosa raffinata di Novaro, confermando, in linea con il tema del “Maggio dei Libri”, come ogni sua pagina sia una vera e propria “creatura viva”.

L’incontro inaugurale si inserisce perfettamente nel solco delle iniziative novariane che la Biblioteca porta avanti da anni, culminate nel “Novaro Day”. La presentazione dell’opera sarà affidata alla Prof.ssa Emanuela Rotta Gentile, stimata studiosa di letteratura contemporanea ed ex docente di lettere presso il Liceo G.P. Vieusseux di Imperia. Un momento particolarmente significativo sarà l’intervento della famiglia Novaro, che arricchirà la serata con testimonianze e ricordi personali.

Il Sindaco di Diano Marina ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento: “La Biblioteca Civica ‘A. S. Novaro’ si conferma un fulcro vitale per la promozione della cultura nella nostra città. Il ‘Maggio dei Libri’ e, in particolare, l’omaggio a Angiolo Silvio Novaro, rappresentano un investimento prezioso nel patrimonio intellettuale della nostra comunità”.

L’Assessore alla Cultura del Comune di Diano Marina, Sabrina Messico, ha aggiunto “Il Maggio dei Libri è un’opportunità straordinaria per la nostra comunità di riavvicinarsi al piacere della lettura e di riscoprire i tesori letterari legati al nostro territorio. La riedizione de ‘Il fabbro armonioso’ di Angiolo Silvio Novaro è un punto di partenza ideale, un ponte tra passato e presente che valorizza la nostra identità culturale e offre spunti di riflessione sempre attuali”.

Il programma del “Maggio dei Libri” della Biblioteca di Diano Marina proseguirà con altri interessanti appuntamenti. Il 14 maggio sarà la volta della presentazione del volume “Da Hermann Hesse al Paese delle Nevi” di Viviana Spada, mentre giovedì 4 giugno la rassegna si concluderà con la presentazione del libro “Vite che s’intersecano” di Franca Acquarone. Un calendario ricco e variegato, pensato per soddisfare i gusti di un pubblico ampio e per celebrare la lettura in tutte le sue forme.