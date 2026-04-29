Casale Monferrato, rapina la sala slot con un tagliaunghie: arrestato 23enne CASALE MONFERRATO – Una tentata rapina dai contorni singolari si è conclusa nella notte con l’arresto di un 23enne residente in città. I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato in flagranza un libico, subito dopo il colpo messo a segno in corso Valentino. Il giovane ha fatto irruzione nella sala slot “Royal Gaming” armato di una piccola lama tagliaunghie. Sotto la minaccia dell’arma improvvisata, è riuscito a sottrarre 10 euro dalla cassa, nonostante la reazione del titolare — un cittadino cinese di 41 anni — che ha tentato di difendersi con un bastone, riuscendo infine a metterlo in fuga. L’intervento dei militari è stato immediato: le ricerche scattate in zona hanno permesso di rintracciare il malvivente a poca distanza, mentre cercava rifugio in un locale adibito a distributori automatici. L’episodio si è concluso senza feriti. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vercelli, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria