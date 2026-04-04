Sono bastate 24 ore per decretare il successo della Pista Ciclabile a Diano Marina, aperta ieri ad Andora senza inaugurazione nel Golfo Dianese e quindi un po’ in sordina. E’ vero che il tratto si ferma in via Torino, poco prima della Galleria che portava fino ad Imperia e resterà chiusa, e il tratto che attraversa l’Incompiuta non sarà pronto prima di Giugno, ma la Pista da Andora fino a qui é stata un clamoroso successo frequentata da tanmtissime persone.

Ora manca solo il tratto dell’Incompiuta per collegare tutto il tracciato da Andora ad Ospedaletti, ma chi volesse conoscerlo più da vicino può già documentarsi leggendo il libro “La Pista Ciclabile Riviera dei Fiori” reperibile su Internet.