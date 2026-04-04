SAN LORENZO AL MARE. L’assessore regionale all’Urbanistica e ai Trasporti Marco Scajola ha svolto oggi, accompagnato dal sindaco Enzo Mazzarese, un sopralluogo sul cantiere di riqualificazione in corso nell’ex stazione ferroviaria di San Lorenzo al Mare e alla sottostante scogliera. Presente anche il sindaco di Pietrabruna Massimo Rosso.

L’approdo, grazie a un investimento privato, diventerà un nuovo bike hotel direttamente sulla pista ciclopedonale.

L’intervento è portato avanti dalla ditta Dm Fiori, che attraverso la società Bici Station sta curando la realizzazione del progetto della nuova stazione e della futura struttura ricettiva dedicata al cicloturismo.

“Potenziare le stazioni ferroviarie operanti e ridare vita a quelle dismesse è da anni uno degli obiettivi primari dell’amministrazione regionale e di quelle locali – spiega l’assessore Scajola –. Qui vicino, a Santo Stefano al Mare, abbiamo recentemente inaugurato, grazie a un importante lavoro di rigenerazione urbana, la nuova sede comunale nell’ex approdo ferroviario. A San Lorenzo avremo, invece, una struttura ricettiva che andrà certamente ad arricchire la nostra meravigliosa pista ciclopedonale. Proprio qui davanti, sempre grazie al Programma regionale di rigenerazione urbana, realizzammo l’imprescindibile tratto di collegamento tra Imperia e San Lorenzo al Mare che presto potrà contare su questo ulteriore punto di attrazione. Regione Liguria lavora costantemente al fianco dei Comuni e, in generale, di chi investe per lo sviluppo del territorio”.

“Il sopralluogo di oggi conferma il valore strategico di questo intervento per San Lorenzo al Mare e per tutta la valle – dichiara il sindaco di San Lorenzo al Mare Enzo Mazzarese –. I lavori stanno procedendo con attenzione e qualità, con l’obiettivo di restituire alla comunità e ai visitatori una struttura moderna e funzionale come il futuro bike hotel, capace di rafforzare la nostra vocazione al turismo outdoor e sostenibile. Un sentito ringraziamento va a Regione Liguria per il sostegno concreto e la vicinanza dimostrata su un progetto così importante per la crescita del territorio”.