Sembra di essere ad Agosto a Diano Marina, tanti sono turisti e villeggianti e Il Comune di Diano Marina, sempre sensibile alla loro presenza ha organizzato 4 diversi eventi per il giorno di Pasqua e Pasquetta.

Vediamo quali.

Domenica 5 aprile come ogni prima domenica di ogni mese (dalle ore 08,00 alle ore 20,00), nel centro cittadino (Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà) si terrà il mercatino di antiquariato.

Sempre domenica nella piazza del Comune alle 21,15 Musica dal vivo, discobar con Gianni Rossi.

Lunedì in viale Kennedy tutto il giorno “Pasqua in bancarella con prodotti locali e non.

Infinme a Palazzo del Parco nella sala Falchi con ingresso da viale Matteotti Mostra “Oltre la Superficie

A cura degli artisti Atchugarry, Bonalumi, Zappettini

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