Sulla pista ciclabile di Diano Marina, l’Amministrazione Comunale intende fare chiarezza su alcuni punti, con l’obiettivo di fornire informazioni precise e rassicurare la cittadinanza sull’impegno costante per la sicurezza e la fruibilità delle infrastrutture.

Sicurezza e pianificazione della Ciclovia Tirrenica

L’incrocio di via Campodonico (ex pontino) prevede lo stop per i ciclisti e l’interruzione della Ciclovia Tirrenica, come chiaramente segnalato dalla cartellonistica, proprio in virtù di un’attestata pericolosità. Il posizionamento del semaforo – seppur non imposto dalla Regione al Comune è apparso subito come un passaggio doveroso per garantire maggiore sicurezza.

“Abbiamo sempre dichiarato che l’apertura della Ciclovia Tirrenica per Pasqua – dice il Sindaco Cristiano Za Garibaldi – è stata una scelta motivata dalla possibilità di usufruire e promuovere un’importante infrastruttura appena consegnata dalla Regione, ma abbiamo altrettanto chiaramente comunicato la necessità di completare alcuni interventi migliorativi. Tra questi, abbiamo già annunciato l’installazione di semafori, incaricando gli uffici di procedere in questo senso. Continuiamo comunque a invitare la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica e alla nuova viabilità, per massimizzare gli sforzi orientati verso la sicurezza di tutti.”

Interventi in corso e future migliorie

In merito allo spostamento dei cassonetti, la ditta ha già provveduto a togliere i bidoni che interferivano con una buona visibilità. L’Amministrazione Comunale è costantemente impegnata nel monitoraggio e nel miglioramento delle infrastrutture cittadine, e la pista ciclabile non fa eccezione. Stiamo lavorando attivamente per risolvere le criticità emerse e per implementare tutte le misure necessarie a garantire la massima sicurezza e fruibilità del percorso, così come stanno facendo nei Comuni limitrofi.

L’Amministrazione è già al lavoro su tutte le questioni sollevate, alcune delle quali sono anche già state risolte.