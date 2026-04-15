Mercoledì 15 aprile, presso il Comando di via Anselmi, si è tenuta l’annuale conferenza stampa per presentare l’attività svolta dalla Polizia Locale di Tortona nel 2025.

Presenti il Sindaco Federico Chiodi, che ha tenuto la delega alla Sicurezza e Polizia Locale, l’Assessore alla Viabilità Luigi Bonetti e il Comandante Orazio Di Stefano che ha illustrato i dati riferiti allo scorso anno: le ore impiegate nel controllo del territorio sono state 4.336 e 3.660 quelle in sala operativa, con 21 operatori in organico (dati sostanzialmente invariati dal 2024 quando erano state, rispettivamente 4.372 e 3.648); nel 2025 sono state evase 1.256 richieste di intervento (erano 1.481 nel 2024), elevando 14.731 sanzioni complessive, in aumento rispetto alle 12.402 dell’anno precedente; come nel 2024 a fare la differenza è stata l’introduzione dei varchi d’accesso alla Zona a Traffico Limitato e all’Area Pedonale Urbana in centro città che ha consentito, nel 2025 di elevare 3.046 sanzioni per transito abusivo. In generale sono 11.825 le multe per violazioni di obblighi e limitazioni. In diminuzione invece le multe per il passaggio con semaforo rosso che da 531 nel 2024 passano a 338 nel 2025; aumentano quelle per la mancata revisione del veicolo, da 352 a 437.

Sempre a causa delle violazioni dell’area pedonale urbana in centro città si rileva un aumento importante delle somme incassate che ammontano a 629.503 euro, con 782 punti della patente decurtati e 28 ritirate (nel 2024 erano 852 i punti tolti e 31 le patenti ritirate). Gli incidenti rilevati nel 2025 sono stati 123 (erano 135 nel 2024), 50 con feriti (54); 166 i veicoli rimossi. Inoltre, da segnalare 76 accertamenti di Polizia giudiziaria effettuati anche grazie all’utilizzo del sistema di videosorveglianza; 65 le manifestazioni vigilate e 40 interventi di protezione civile svolti durante l’anno scorso, con 50 volontari coordinati per esercitazioni o emergenze; 201 le ordinanze viabilistiche adottate

Prosegue, come sempre, anche l’attività di educazione stradale nelle scuole con 12 interventi effettuati come negli anni precedenti, e 100 ore di corsi fra primaria e secondaria.

“Gli operatori della Polizia Locale di Tortona – ha dichiarato il Sindaco Federico Chiodi – proseguono nella loro indispensabile attività di presidio e controllo del nostro territorio, restando un punto di riferimento per i cittadini e svolgendo anche un complesso lavoro “dietro le quinte” di verifica e controllo in ambito anagrafico, urbanistico edilizio e naturalmente di sicurezza viabilistica, anche durante le manifestazioni cittadine, garantendo sempre un apporto fondamentale. A questo proposito devo anche ricordare il lavoro di coordinamento delle attività di Protezione Civile, cogliendo l’occasione per ringraziare i tanti volontari attivi sul nostro territorio, per la loro competenza, disponibilità e spirito di servizio”.

L’Assessore Bonetti ha poi ricordato l’importante intervento di ristrutturazione previsto per la caserma “Dopo l’intervento di efficientamento energetico della parte esterna dell’edificio in via Anselmi, nel prossimo mese di giugno inizieranno i lavori su tutta la struttura, che prevede la realizzazione di una nuova costruzione nella corte interna con blocco servizi e uffici che si svilupperà su due piani per una superficie di circa 100 mq per piano, comprendente al piano terra i nuovi spogliatoi della Polizia Locale, suddivisi tra maschi e femmine, con docce e bagni, oltre a un locale comune multiuso; al piano superiore uffici e sale riunioni. Sarà inoltre costruito un corpo di collegamento tra il nuovo blocco e la storica palazzina del Comando, a cui seguirà la riqualificazione interna della palazzina Comando. Un intervento importante per il quale il Comune a investito complessivamente 800 mila euro”.