er la scomparsa del notaio Luciano Mariano

«Un uomo di pace e di azione che, con pacatezza e determinazione,

ha saputo migliorare concretamente la nostra comunità»

ALESSANDRIA – A seguito dell’improvvisa scomparsa del notaio Luciano Mariano,

Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Vescovo di Alessandria,

monsignor Guido Gallese, desidera esprimere il profondo cordoglio della Chiesa locale e

la sua personale partecipazione al lutto di tutta la sua famiglia.

Di seguito, il messaggio ufficiale del Vescovo:

«A nome mio e della Diocesi voglio esprimere il cordoglio per l’improvvisa morte del notaio Luciano

Mariano, grande benefattore del nostro territorio. Un uomo di pace e di azione che, con pacatezza e

determinazione, ha saputo migliorare concretamente la nostra comunità.

Oltre alla sua instancabile operosità, ricordo con affetto la sua profonda umiltà e la rara capacità di

apprezzare il bene attorno a sé, sapendo sempre come valorizzarlo. Tra noi era nato un rapporto di

profonda e reciproca fiducia, non era solo un interlocutore istituzionale, ma un uomo che

condivideva una visione alta del bene comune.

Porto nel cuore, in particolare, la sua autentica passione per il mondo dei giovani. Il suo desiderio

più grande era che i ragazzi potessero avere uno spazio reale per sognare e immaginare un mondo

migliore di questo. Per questo motivo ha sostenuto con forza e lungimiranza progetti come il

Collegio Santa Chiara: uno spazio che lui vedeva non solo come una struttura, ma come un

laboratorio per il futuro, un luogo dove le nuove generazioni potessero formarsi e crescere.

Affidiamo la sua famiglia alla Madonna della Salve e lo ricordiamo con grande affetto al Signore,

perché lo accolga nel Suo regno di Misericordia, certi che il seme di bene che ha gettato continuerà a

dare frutti attraverso i giovani che tanto amava».

Per informazioni:

Enzo Governale

Ufficio Comunicazioni Sociali

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